Allarme negozi chiusi: "Sono stati 700 in 25 anni. Colpa della politica"

Un quarto di secolo passato invano. Un’esagerazione? Non secondo Ascom-Confcommercio Forlì, schierata ieri al gran completo – il presidente Roberto Vignatelli, il direttore Alberto Zattini, il vice-direttore Claudia Biscaglia e il funzionario Gabriele Mambelli – per denunciare la chiusura di quasi 700 negozi a Forlì e comprensorio nel giro di una ventina d’anni. "La politica ha responsabilità enormi. La piccola e media impresa non è stata tutelata e oggi ne raccogliamo i frutti avvelenati", tuona Alberto Zattini.

Il quadro fatto dall’associazione di categoria riguardante le chiusure delle attività commerciali è stato fatto contando quegli spazi una volta occupati e ora chiusi. "E i numeri – dicono – sono per difetto. Le serrande abbassate sono molte di più". Nella sola Forlì ammontano a 500, 170 delle quali in centro storico. Il conteggio è simile a quello dell’artista Freak of Nature, che negli ultimi giorni del 2024 ha contrassegnato di verde (e numerato) le vetrine vuote nel cuore di Forlì: è arrivata a 122, anche lei per difetto. Per motivi ‘artistici’ ha escluso i luoghi in cui c’era la serranda abbassata.

Perché Confcommercio mette nel mirino l’ultimo quarto di secolo? Perché secondo l’associazione l’origine di tutti i mali, o quasi, è la Conferenza provinciale dei servizi che nel 2000 diede il via libera alla costruzione di centinaia di superfici commerciali "con il più totale disprezzo e disattenzione verso i principi di una corretta ed equa programmazione commerciale", attaccano Vignatelli e Zattini. "In quegli anni tutti i Comuni, nessuno escluso, tirarono fuori dai cassetti le tante aree che si potevano destinare al commercio, assecondando praticamente ogni richiesta in tal senso".

Ed è sempre "in quegli anni che è iniziata la distruzione della rete commerciale tradizionale: nasce il Bennet a Forlimpopoli, a Forlì nascono i Portici e l’ipermercato Puntadiferro, che vede la propria inaugurazione dopo un lunghissimo periodo di discussioni e di battaglie legali legate al più importante abuso edilizio mai registrato a Forlì". Il riferimento di Zattini è ai 7.000 metri quadrati su oltre 21mila realizzati "senza le necessarie autorizzazioni, abuso poi sanato dalla giunta Masini", ricostruisce Confcommercio. "In tempi più recenti sono nati Formì e centinaia di supermercati medio o grandi".

Per la piccola e media impresa, "ossatura della nostra economia", la politica "non ha fatto nulla. Chi è il responsabile? La risposta è facile: la politica, a tutti i livelli, dalla Regione alla Provincia via via fino ai Comuni. I responsabili sono quei soggetti che si sono occupati della programmazione commerciale in questi anni. Una programmazione che ha privilegiato le medio-grandi strutture di vendita a discapito dei centri storici. Siamo purtroppo alla disperazione. Abbiamo stimato che in questi anni sono stati persi circa 3mila posti di lavoro, come denunciammo nel 2007 prima che aprisse l’ipermercato, e il tassametro corre. È l’equivalente di quasi quattro stabilimenti Electrolux e nessuno ha mosso un dito".

Zattini punta il dito anche contro "le altre associazioni di categoria e i sindacati", chiamando in causa, senza citarlo, Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti, la cui associazione ha presentato un ricorso al Tar per presunte irregolarità legate alla superficie di vendita della nuova Esselunga. "Qualcuno si è inventato speleologo per 170 metri quadrati di differenza, non è così che si tutela la piccola e media impresa". Il riferimento è appunto a Confesercenti.

"A chi amministra – aggiungono Zattini e Vignatelli – possiamo dire che è arrivato il momento di mettere al centro dell’agenda politiche di sostegno e aiuto della piccola e media impresa. Come declinare questa richiesta spetta a sindaci e assessori. Ci limitiamo a pochi suggerimenti: vanno messe in soffitta speculazioni immobiliari e le autorizzazioni alle aperture di altre medio-grandi strutture di vendita. Lo vogliamo capire, una buona volta, che se muoiono i centri storici non solo è la fine di una parte fondamentale della nostra economia ma perdiamo una parte della nostra storia, perdiamo luoghi di socialità che negli anni hanno garantito un fondamentale presidio, anche in termini di sicurezza?"