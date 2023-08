Allarme rifiuti in strada "Ma l’alluvione non c’entra Non siamo una discarica"

È un problema che va avanti da tempo, da prima dell’alluvione, quando i referenti di alcuni comitati di quartiere, come Cava, Villanova, Villagrappa, San Varano, Rovere, Romiti, denunciavano l’abbandono costante di rifiuti, sacchi, materiale ingombrante o semplicemente secco indifferenziato, sulle strade e nei fossi.

I Comitati chiedevano già allora maggiori controlli, oltre alla creazione di un servizio specifico dedicato alla presa in carico delle segnalazioni provenienti in questo senso, dal territorio. Si erano rivolti per questo all’amministrazione comunale, alla polizia locale e soprattutto ad Alea.

Adesso il problema si ripresenta, in particolare in zona Romiti, e ha risvolti ancora più sgradevoli, perché, come denunciano dai quartieri, la maggior parte dei rifiuti che si vede in strada non ha niente a che vedere con l’alluvione.

"Comprendo benissimo chi sta ancora ripulendo la propria cantina, – spiega Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di quartiere Romiti – ma vedo in giro tanti rifiuti che non sono collegabili all’alluvione e questo non è più accettabile. Lo abbiamo ribadito anche nell’incontro con la giunta sull’alluvione di due settimane fa, nel corso del quale è venuta fuori la problematica rifiuti".

Torna dunque la richiesta all’amministrazione, attraverso i suoi uffici competenti, di effettuare controlli "con l’aiuto delle guardie ecologiche volontarie perché il lavoro che sta facendo Alea Ambiente da solo non è sufficiente".

Dunque, dai quartieri interessati c’è la richiesta di predisporre controlli, ma anche adeguate sanzioni per chi viola le norme. "Chi è abilitato a fare questi controlli per il Comune è ora che inizi farli, e successivamente si inizino a sanzionare le persone che stanno sporcando il territorio, perché noi non ne possiamo più – conclude Valmori –. Capiamo le esigenze della gente che sta portando fuori la roba alluvionata, e questo non lo mettiamo in dubbio, ma non vogliamo più che gli altri pensino ai Romiti come a una discarica. Chi può deve portare la sua roba all’ecocentro".

Paola Mauti