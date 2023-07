Allarme sciacalli nelle case evacuate

In città si moltiplicano i messaggi di allarme e richieste di aiuto di cittadini alluvionati, che oggi devono difendersi dagli sciacalli. La denuncia è di Europa Verde: "Sembra che approfittando delle abitazioni con infissi e porte da riparare o lasciate aperte per lasciare asciugare i muri, stiano saccheggiando i pochi beni rimasti indifesi. in particolare nelle zone di San Tomè e Schiavonia. La situazione è molto grave e riguarda la sicurezza, tema sul quale il vicesindaco e la coalizione di destra hanno speso in campagna elettorale molte parole".