Allarme sui parchi: "Quelli vicini al Montone sono ancora danneggiati"

A margine dell’incontro che si è tenuto al Campus di Forlì (intitolato ‘Il Parco Urbano alluvionato: l’Università incontra la cittadinanza’), il gruppo consiliare del Partito Democratico stila l’elenco dei parchi della città che, a due anni dall’alluvione ancora necessitano di interventi di ripristino e recupero, a partire proprio dal Parco Urbano ‘Franco Agosto’.

"Apprendiamo che, dopo attenta verifica dello stato della vegetazione duramente colpita dall’alluvione del maggio 2023 – affermano i Dem –, fortunatamente non abbia subito danni rilevanti e all’inizio del 2025 l’amministrazione comunale ha finalmente avviato la fase di progettazione con l’obiettivo di ripristinare l’area verde e renderla nuovamente e pienamente fruibile per tutta la cittadinanza. Bene che dopo 24 mesi di attesa, finalmente qualcosa si stia muovendo". Chiedendo poi all’amministrazione di vigilare sulla celerità dei lavori.

L’elenco prosegue con una serie di aree verdi dai Romiti a San Benedetto, comunque tutti allagati dal fiume Montone. Nelle stesse zone, il Comune è talvolta intervenuto (per esempio per rimettere a posto il Parco della Pace) ma l’opposizione elenca altri luoghi bisognosi di cura. Per esempio il Parco Balducci, nel quartiere Romiti. "Nella parte che affaccia su via Sapinia è in buono stato – spiegano i consiglieri comunali del Pd –, ma la situazione cambia radicalmente avvicinandosi all’uscita su via Firenze. Qui quello che resta del tappeto anticaduta per i bimbi non è stato rimosso e i lastroni del camminamento che porta all’uscita dall’area sono rotti, divelti, mancanti. Uno stato di incuria e abbandono evidente e inaccettabile". Si prosegue con il Parco Ragazzi del ’99 nel quartiere San Benedetto che, ad oggi, non è ancora stato ripristinato né nelle alberature né nel manto erboso. "Le attrezzature e i giochi per bambini, danneggiati dall’alluvione, sono stati per mesi ingabbiati ed inutilizzabili. Uno per la verità è stato utilizzato per mesi come bivacco. Ora a causa di frequentazioni notturne poco raccomandabili i giochi sono stati del tutto vandalizzati e resi addirittura pericolosi. Come spesso si usa dire ‘degrado chiama degrado’, così l’area è diventata meta di scorribande notturne nonostante le numerose incessanti segnalazioni dei residenti".

Infine il parco intitolato a monsignor Rolla su viale Salinatore. "Anche qui, all’ingresso sembra tutto a posto. Poi un albero a terra, una catasta di rami, nessun gioco per bambini, tronconi di panchine in pietra usati come bivacco confermano che qui è ancora tutto, o quasi, come due anni fa. A terra non un manto erboso, bensì un consistente strato di fango consolidato e crepato che gli alluvionati conoscono bene". La richiesta dei consiglieri di opposizione è che l’amministrazione comunale possa reperire le risorse necessarie per ripristinare anche questi parchi.

Matteo Bondi