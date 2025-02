All’Artusi 150 studenti e prof da tutta Italia

Dal 6 al 9 maggio si terrà a Forlimpopoli, all’Artusi, la Gara nazionale degli istituti Alberghieri a cui parteciperanno i migliori alunni delle classi quarte di trenta scuole da tutto il Paese. Tre le categorie, così come gli indirizzi che tradizionalmente caratterizzano la scuola alberghiera: cucina, sala e accoglienza turistica. L’Artusi si è aggiudicato l’onore, e l’onere, di essere sede delle gare dopo la vittoria, a maggio dello scorso anno a Giarre in provincia di Palermo, della prova di cucina della gara Nazionale 2024 con Lorenzo Tedaldi. Lo studente, che sta frequentando il quinto anno e si prepara per la maturità, non potrà difendere il titolo che è riservato alle classi quarte, ma anche i suoi compagni d’istituto non potranno prendere parte alla competizione.

"E’ una regola: chi ospita le gare non vi partecipa – spiega la dirigente scolastica dell’Artusi, Mariella Pieri –. Peccato perché i professori mi dicono che avremmo avuto delle ottime chance anche quest’anno". Oltre alla vittoria di Tedaldi, la scuola arrivò sul gradino più basso del podio nella classifica a squadre che tiene conto dei piazzamenti nelle tre competizioni. Sono già a buon punto i preparativi per ospitare le trenta delegazioni. "Ogni scuola porterà tre alunni, uno per specialità – illustra la dirigente –, oltre a due accompagnatori che, solitamente, sono il preside e un altro professore". Quindi 150 persone che dovranno essere ospitate durante i giorni della competizione. "Gli studenti svolgeranno le prove nei laboratori del nostro istituto – spiega Pieri –, mentre per gli accompagnatori stiamo già definendo delle visite a varie realtà del territorio come aziende, cantine e luoghi culturali". Ci sarà spazio anche per la città artusiana. "Un’intera giornata, l’ultima, sarà dedicata a Forlimpopoli – spiega la dirigente – con un programma che è ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe far scoprire tutte le nostre peculiarità agli ospiti. Ci teniamo molto che il territorio possa ‘mettersi in mostra’ a coloro che formano i futuri professionisti della ristorazione, sala e accoglienza turistica". Per Forlimpopoli un’impresa non da poco.

"Abbiamo calcolato che dovremo preprarare circa 1.000 pasti durante le giornate per gli studenti che prenderanno parte alle gare – illustra la preside –, oltre alle visite e all’ospitalità, per la quale stiamo prendendo accordi con una prestigiosa struttura di Cesenatico". Il tutto si concluderà con una cena di gala alla quale parteciperanno tutte le delegazioni, oltre ai giudici. Sarà l’occasione per svelare i vincitori delle tre competizioni. "Uno dei piatti che sarà servito durante la cena – commenta Pieri – sarà quello con cui Tedaldi ha vinto la gara di Giarre".

Matteo Bondi