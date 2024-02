All’asta una casa cantoniera a Giumella per 108mila euro

La Provincia di Forlì-Cesena ha messo all’asta una casa cantoniera a Premilcuore, in località Giumella, lungo la strada provinciale 3 del Rabbi, al km 42,760, cioè a due km dal paese. Si tratta di un edificio costituito da una unità immobiliare ad uso abitazione, con 7 vani e una superficie di 76 metri quadri, più corte e terreni. Il prezzo della base d’asta ammonta a 108mila euro, col sistema al miglior offerente in busta chiusa, e prevede un deposito di 10.800 euro, da versare con un assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.

L’asta si svolgerà il 20 marzo prossimo, alle ore 11 presso la sede della Provincia di piazza Morgagni 9 a Forlì, cui vanno inviate le offerte entro le ore 12 del 19 marzo, tramite consegna a mano alla portineria, tramite servizio posta con raccomandata o mediante corriere (info: ufficio patrimonio Provincia 0543. 714297 e sito della Provincia www.provincia.fc.it).

Secondo alcuni operatori turistici di Premilcuore, "si tratta di una bella palazzina, in zona turistica e luogo appetibile, perché vicina al fiume e di fronte alla Grotta Urlante, anche se avrà bisogno di lavori di ristrutturazione". Una casa cantoniera simile, in località Piani e strada per Castel dell’Alpe, è già stata venduta e ristrutturata come seconda casa di vacanze. Un’altra casa cantoniera della Provincia è stata venduta qualche anno fa lungo la strada provinciale 22 della Busca (Tredozio-Portico), ristrutturata e usata come seconda casa dai proprietari forlivesi. Il fatto che la Provincia venda le case cantoniere, a differenza dell’Anas che le lascia andare in malora, come, per esempio, capita lungo la SS67 del Muraglione, dimostra che gli enti locali non solo sono più vicini ai problemi dei cittadini, ma che curano meglio dello Stato anche i propri beni materiali.

