All’Astoria ’Adagio’ di Sollima e ’Wonka’

Un biglietto per il cinema omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. Arriva Adagio, di Stefano Sollima che racconta la storia di Manuel, adolescente che cerca di godersi la vita come meglio può, mentre è impegnato a prendersi cura del padre anziano. Un giorno il giovane viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante un party; Manuel sente, però di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga. Subito si mettono sulle sue tracce i ricattatori, uomini molto pericolosi e determinati a eliminarlo, perché ritenuto uno scomodo testimone. È così che Manuel comprende di aver visto troppo e di essere rimasto invischiato in qualcosa di molto più grande di lui, motivo per cui si ritroverà costretto a chiedere protezione a due vecchie conoscenze di suo padre, ex criminali. Nel cast Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea.

Nuovo arrivo anche Santocielo, di Francesco Amato, commedia natalizia ambientata ai giorni nostri che vede l’Assemblea Celeste in Paradiso riunita per risolvere un’importante questione: l’egoismo e l’atteggiamento bellico degli esseri umani. Nonostante siano passati millenni, l’uomo non ha ancora superato questo limite e l’Assemblea propone a Dio (Giovanni Storti) di intervenire, inviando un nuovo Messia. Il compito di toccare il ventre di chi dovrà portare in grembo il nuovo figlio di Dio è affidato a un angelo (Picone), che con un solo tocco dovrebbe mettere incinta la prescelta. Una volta giunto sulla Terra, però, l’angelo si imbatte in un uomo (Ficarra), con cui stringe subito amicizia e trascorre una serata goliardica. A fine serata, i due, un po’ alticci, si salutano nel bel mezzo di una strada, ma nel mentre un’auto rischia di investire l’uomo. L’angelo, per metterlo in salvo, gli tocca accidentalmente il ventre. È così l’uomo rimane incinta del nuovo Messia... ma come andrà a finire questo errore divino?

Ecco in sala Wonka: il film diretto da Paul King è un prequel che mostra come Willy (Timothée Chalamet) sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato. Il film ripercorre la giovinezza di Willy, la cui vita era stata sino a ora un mistero. Viene raccontata la sua infanzia e come un semplice ragazzo sia riuscito a diventare il possessore di un’azienda di dolciumi nota in tutto il mondo, ma soprattutto come o, meglio, dove Willy Wonka abbia incontrato per la prima volta i fidati Oompa-Loompas. Resta C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi che sta continuando a riscuotere un enorme successo di pubblico e critica. Il film la vede vestire i panni di Delia, una donna che, nella Roma degli anni Quaranta, fa i conti con una vita difficile al fianco di un marito violento (Valerio Mastandrea). Solo quando vede che sua figlia rischia di percorrere i suoi stessi passi, trova la forza di dare una svolta a quello che sembrava essere un destino insovvertibile. Resta, infine, il film di animazione Prendi il volo che racconta le vicende di una famiglia di anatre che decidono di partire per vedere il mondo fuori dal loro tranquillo stagno.