All’Astoria arriva ’Lubo’ diretto da Giorgio Diritti

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle ore 18.30. In cartellone arriva Lubo, diretto da Giorgio Diritti. Il film racconta la storia di Lubo Moser (Franz Rogowski), un giovane jenisch, ovvero un appartenente a una delle popolazioni nomadi definite ‘zingare’. L’uomo è molto legato alla sua famiglia, formata dalla moglie Mirana e dai loro tre figli. A Lubo la vita nomade non pesa, anzi adora essere libero spostarsi di volta in volta con il carro e racimolare denaro suonando la fisarmonica nei suoi spettacoli in piazza.

Siamo negli anni Trenta e dalla Germania soffia un vento di guerra, che si ripercuote su ogni frontiera europea. In questo clima teso il governo svizzero dichiara la mobilitazione dei suoi cittadini maschi, compresi gli zingari. È così che Lubo si ritrova in divisa con il compito di controllare e difendere i confini. L’uomo accetta di sottostare ai comandi dei suoi superiori, convinto che quella situazione, che vive come una prigionia, prima o poi finirà e lui potrà tornare alla vita di sempre. Una notte Lubo riceve la visita di suo fratello, giunto per portagli tragiche notizie dal campo nomadi dopo l’intervento della polizia.

Una parte di Lubo sembra morire per far posto a un uomo diverso, mosso da una sete di vendetta, che lo porterà a pronto a riformulare il senso di giustizia e a riconsiderare quel labile confine tra bene e male. Il film è liberamente tratto dal romanzo ‘Il seminatore’ di Mario Cavatore, edito da Einaudi.

E’ una novità anche The Marvels, il sequel di Captain Marvel che vede l’eroina Carol DanversCaptain Marvel (Brie Larson) fronteggiare una nuova minaccia, anche se questa volta non sarà sola: accanto a lei, infatti, ci saranno altri supereroi pronti ad affrontare i villains. Carol deve occuparsi di un universo destabilizzato, essendo l’unica che può farsi carico di questo grande e impegnativo compito. Per i più piccoli c’è Trolls 3, il terzo capitolo della saga basata sulle bambole Troll dolls. Sono trascorsi due anni da quando l’amicizia tra Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) e adesso i due trolls sono finalmente una coppia. Col passare del tempo i due legano sempre di più, ma Poppy scopre che Branch ha un passato segreto, che lei ignorava.

Ancora in programmazione, infine, ’C’è ancora domani’, l’esordio alla regia di Paola Cortellesi che veste i panni Delia, sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla. Siamo nella Roma della seconda metà degli anni Quaranta e Delia non ha molti spazi di libertà e leggerezza, se non quelli che trova nell’amicizia con Marisa (Emanuela Fanelli), eppure non si lamenta mai, fino a quando si accorge che la figlia rischia di ereditare il suo stesso destino: solo allora si scoprirà capace di gesti di ribellione che credeva impensabili, alla ricerca di un futuro migliore non solo per se stessa.