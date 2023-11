All’Astoria arriva Napoleon di Ridley Scott

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In cartellone arriva Napoleon di Ridley Scott. Joaquin Phoenix interpreta Napoleone Bonaparte, raccontato attraverso la relazione con la sua prima moglie, Giuseppina (Vanessa Kirby), il più grande amore della sua vita. Il film ripercorre le origini della carriera del Bonaparte nell’esercito, che lo portò inizialmente alla carica di generale. Sotto la sua guida il Corpo d’armata trionfò in diverse campagne militari, tra cui spiccano quelle in Italia e in Egitto. È stato durante queste operazioni belliche che Napoleone ha dato prova di essere un abile stratega. Le sue competenze, però, non si esauriscono soltanto nel campo militare, perché Bonaparte riuscirà tramite una serie di escamotage politici a farsi nominare dapprima Primo Console e proclamare in seguito Imperatore, dando inizio al primo impero francese. Seguiamo Napoleone un successo dopo l’altro, fino alla battaglia di Waterloo, segno della sua disfatta e fine di un’era per l’intera Europa. Nuovo arrivo anche Cento domeniche, di e con Antonio Albanese. Antonio (Albanese) lavora come operaio in un cantiere nautico e conduce una vita tranquilla. Un giorno la figlia Emilia comunica al padre l’intenzione di volersi sposare e Antonio ne è felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni: regalare alla figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca sembri nascondere qualcosa; infatti, è difficile comunicare con i dipendenti, che improvvisamene risultano sfuggenti, e il direttore cambia in continuazione senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l’uomo capirà a sue spese che chi custodisce i nostri averi non è detto che custodisca anche i nostri sogni...

E’ una novità pure il film di animazione Mary e lo spirito di mezzanotte, diretto da Enzo D’Alò. Il film racconta la storia di bambina di nome Mary, che ha un grande sogno nel cassetto, mosso dalla sua passione per la cucina: diventare un’importante chef. La prima a credere in lei e nel suo futuro tra i fornelli è sua nonna Emer, a cui Mary è molto legata... Resta in sala C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi che interpreta anche la protagonista del film, Delia, una donna che, nella Roma degli anni Quaranta, grazie alla figlia che sta per commettere i suoi stessi errori di vita, comincia a prendere consapevolezza del suo ruolo di donna e dell’importanza di costruire un futuro migliore per sé e per le future generazioni.

Nel cast anche Valerio Mastandrea nei panni del marito violento di Delia ed Emanuela Fanelli, amica fidata. Ancora in sala, infine, l’ultimo capitolo della saga di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente, diretto da Francis Lawrence. Il film racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo a diciotto anni viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.