All’Astoria dopo gli Oscar torna ‘Anora’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

In cartellone torna il film vincitore di cinque statuette, incluse quelle per il miglior film, il miglio regista e la miglior attrice, domenica alla cerimonia degli Oscar. Si tratta di Anora, diretto da Sean Baker, che segue le avventure di una sex worker (Mikey Madison, consacrata a Los Angeles come miglior attrice protagonista) tra New York e Las Vegas. La donna ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca russo. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.

Nuovo arrivo Mickey 17, diretto da Bong Joon Ho (già autore di Parasite, a sua volta premio Oscar e Palma d’Oro), che vede Robert Pattinson nei panni di un dipendente sacrificabile di una spedizione umana inviata a colonizzare il mondo di ghiaccio di Nifheim. Una volta giunto, l’uomo si rifiuta di lasciare il suo posto al suo clone sostitutivo, identico in ogni aspetto all’originale, perfino nella memoria e nei ricordi. Nel cast del film ci sono anche Toni Colette, Mark Ruffalo e Naomi Ackie.

Resta in programmazione FolleMente di Paolo Genovese. Ci troviamo a un primo appuntamento, quello tra Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo): lei è appena uscita da una relazione turbolenta, lui è un padre divorziato. I due, dopo essersi conosciuti in un bar, si ritrovano a casa di lei per una cena, un po’ imbarazzati, pieni di aspettative e al tempo stesso timorosi di deludere e restare delusi. Ognuno di loro è guidato dalle proprie personalità: Piero si barcamena tra la razionalità del Professore (Marco Giallini), il romanticismo e la sensibilità di Romeo (Maurizio Lastrico), il disincantato cinismo di Valium (Rocco Papaleo) e la passione travolgente di Eros (Claudio Santamaria); Lara, invece, è scossa dalle decisioni prese dalla forte e determinata Alfa (Claudia Pandolfi), dalla dolce e sentimentale Giulietta (Vittoria Puccini), dalla imprevedibile Scheggia (Maria Chiara Giannetta) e dall’intrigante Trilli (Emanuela Fanelli). Un classico scenario romantico, ma con una svolta unica: attraverso i pensieri dei protagonisti, vediamo come le diverse personalità che abitano la loro mente interagiscono tra di loro.

Conferma anche per Bridget Jones: un amore di ragazzo diretto da Michael Morris. Si tratta del quarto capitolo delle avventure di Bridget Jones (Renée Zellweger), la celebre single pasticciona diventata donna matura. Rimasta vedova dopo la tragica scomparsa di Mark, Bridget è ora una madre single che si destreggia tra il lavoro e la crescita dei suoi due figli, finché non decide di rimettersi in gioco e si avventura nel mondo delle app di incontri, dove viene affascinata da un giovane e intrigante corteggiatore (Leo Woodall). Tra il caos degli impegni lavorativi, la gestione dei bambini e i tentativi di una nuova relazione, Bridget si ritrova a combattere contro il giudizio delle ‘mamme perfette’ alla scuola dei figli e a fare i conti con le preoccupazioni del piccolo Billy, che sente la mancanza del padre. In questo complesso equilibrio, la vita le riserva anche una serie di incontri bizzarri con il pragmatico insegnante di scienze di Billy (Chiwetel Ejiofor), aprendo la porta a nuove sfide e, forse, a nuove possibilità di felicità.

Ancora in scena, infine, Tornando a Est, il nuovo film di Antonio Pisu, sequel di ‘Est, dittatura last minute’. Ci troviamo nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino. Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini), che dopo il viaggio in Romania sono tornati alle loro precedenti vita a Cesena. Incoraggiato dagli amici, Bibi si mette in viaggio verso Sofia insieme a Pago e Rice per conoscere finalmente Yuliya, ma una volta giunti in Bulgaria per i tre inizieranno i guai...