All’Astoria è il momento di ‘Dune’ e ‘Caracas’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che questa sera consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle programmazioni previste fin dalle 18.30.

In programmazione arriva la parte due di Dune di Denis Villeneuve. Protagonista della storia è ancora una volta Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Quest’avventura lo porterà a intraprendere una missione molto importante, che gli permetterebbe di impedire la realizzazione di un terribile futuro, che soltanto lui è capace di prevedere.

E’ una novità anche Estranei di Andrew Haigh. Il film è ambientato a Londra dove una notte, in un palazzo semivuoto, Adam (Andrew Scott), fa la conoscenza del suo vicino Harry (Paul Mescal). I due iniziano a frequentarsi e la vita monotona di Adam sembra cambiare in fretta. La loro profonda relazione risveglia i fantasmi del suo passato che decide di voler affrontare insieme a Harry. Primo tra tutti, tornare nella sua casa d’infanzia dove non è più stato da oltre trent’anni, e cioè da quando sono morti i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) e lui era ancora un bambino. Arrivati lì, Adam scopre sconcertato che sua madre e suo padre abitano ancora in quella casa, sono vivi e hanno la stessa età dell’ultima volta che li ha visti.

Un altro nuovo arrivo è Caracas, diretto da Marco D’Amore. Giordano Fonte (Toni Servillo), uno scrittore partenopeo, tornato a Napoli dopo diversi anni di lontananza. L’uomo gira per una città che inghiotte l’individuo e lo terrorizza, ma al contempo lo affascina. Insieme a lui c’è Caracas (Marco D’Amore), un uomo dell’estrema destra e prossimo alla conversione all’Islam. Caracas cerca qualcosa, una verità sulla vita, che sembra impossibile da trovare. Giordano con i suoi versi canta un amore impossibile, quello tra Caracas e Yasmina, mentre si addentra in una città, dove ognuno spera di non perdersi mai o di trovare il giusto vicolo per salvarsi.

Resta in sala Bob Marley: One Love, di Reinaldo Marcus Green che racconta la storia di Bob Marley, interpretato da Kingsley Ben-Adir, l’artista che nel corso della sua esistenza ha superato diverse difficoltà e ha composto canzoni rivoluzionarie, che ancora oggi sono un canto di libertà.

Ancora in programmazione anche Emma e il Giaguaro Nero, di Gilles de Maistre. Protagonista è Autumn (Lumi Pollack), una bambina che vive nella Foresta Amazzonica. Cresciuta a contatto con la natura, la bambina ha stretto un legame molto forte con un cucciolo di giaguaro che chiama Hope. Quando Autumn ha sei anni, è costretta a lasciare il luogo idilliaco dove vive per trasferirsi a New York con suo padre Saul (Paul Greene). Otto anni dopo, Autumn è ormai un’adolescente, ma non ha mai dimenticato il suo amato Hope e scoprirà che il giaguaro, ormai diventato adulto, è in serio pericolo. La ragazzina non esita un minuto e decide di partire per tornare nella giungla amazzonica e salvare il suo migliore amico.

Confermato in sala, infine, Romeo è Giulietta, di Giovanni Veronesi. Vittoria (Pilar Fogliati) è una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico (Sergio Castellitto). Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità. Per mostrare al burbero regista il suo talento, la giovane si presenta sotto le mentite spoglie di Fabio, esibendosi nella parte di Romeo.