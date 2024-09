All’Astoria ecco Lelouch e l’arzilla 93enne Thelma

Un biglietto per il cinema in regalo ai primi dieci lettori che, stasera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30.

In cartellone c’è Finalement diretto da Claude Lelouch. Lino (Kad Merad) è un avvocato di successo che sembra avere una vita perfetta. Oltre alla carriera brillante, Lino ha una bella famiglia. Dopo un problema di salute, in maniera del tutto inspiegabile, perde il suo equilibrio mentale e inizia ad avere un comportamento ingestibile. Disinibito e senza filtri, non riesce più a mentire agli altri e a se stesso. In preda a una crisi d’identità, molla tutto e intraprende un viaggio avventuroso attraverso la Francia. Da Parigi va prima in Normandia per poi dirigersi verso la Provenza. Incontra nuove persone tra cui una donna di cui si innamora e, finalmente, decide di seguire la sua vera passione: suonare la tromba.

In proiezione anche Thelma, di Josh Margolin. Il film ha per protagonista Thelma Post (June Squibb), una vedova di 93 anni che vive sola e che un giorno riceve una telefonata: si tratta di un truffatore che dopo averle estorto un’ingente somma di denaro, spacciandosi per suo nipote, sparisce nel nulla. Quando Thelma scopre l’inganno va su tutte le furie e decide di recuperare ciò che le è stato rubato. Il suo obiettivo è trovare il delinquente che ha approfittato della sua generosità e vendicarsi. Si arma di coraggio e di un motorino e parte alla ricerca dell’impostore. Inarrestabile, la 93enne vive un’avventura che ha dell’incredibile per una donna della sua età.

I lettori potranno poi ancora scegliere L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi. Pietro Rinaldi (Diego Abatantuono) è un uomo anziano stanco della vita, vedovo e con una carriera di scrittore in declino. Vuole solo porre un punto conclusivo alla sua esistenza, motivo per cui ha progettato di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. Una terribile e improvvisa tragedia, però, manderà all’aria i suoi piani: la morte di sua figlia (Roberta Mattei) e del genero. Pietro si ritrova così a doversi prendere cura del nipote adolescente, Mattia (Biagio Venditti).

In sala poi resta Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, il sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello del 1998. Dopo un’improvvisa tragedia che li ha scossi, la famiglia Deetz torna nella casa a Winter River e stavolta con loro c’è la figlia adolescente di Lydia (Winona Ryder), Astrid (Jenna Ortega). La vecchia dimora è ancora infestata dallo spirito di Beetlejuice (Michael Keaton), relegato però nel mondo dei non morti. Quando la ribelle Astrid si reca in soffitta, scopre il modellino della città e apre accidentalmente il portale dell’Aldilà.

In programma anche Campo di Battaglia di Gianni Amelio, ambientato sul finire della Prima Guerra Mondiale: due ufficiali medici, amici d’infanzia, lavorano nello stesso ospedale militare, dove arrivano dal fronte i feriti più gravi. Nel cast Gabriel Montesi, Alessandro Borghi e Federica Rossellini.

Per i più piccoli, ecco il film di animazione Cattivissimo me 4, che vede i simpatici esserini gialli in nuove avventure.