All’Astoria il debutto di Cortellesi regista

Siamo nella seconda metà degli anni '40, a Roma. Delia (Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La Capitale è divisa in due: da una parte c'è la spinta positiva, data dalla Liberazione; dall'altra, invece, la miseria che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è un uomo dispotico e violento e l'unica persona per cui nutre rispetto è suo padre, noto come il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), di cui Delia si occupa come se fosse la sua badante. L'unica in grado di recare sollievo alla donna è l'amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza. Con l'arrivo della primavera l'intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella (Romana Maggiora Vergano). La giovane spera di convolare a nozze con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), liberandosi così dal peso della sua famiglia. Anche Delia ripone le stesse speranza. Quando le giunge, però, una misteriosa lettera, un forte coraggio nascerà nella donna madre e moglie, determinata a rovesciare quei piani fino ad allora prestabiliti e poter finalmente immaginare un futuro migliore, non soltanto per sé stessa.

Ancora in programmazione Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento quando sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l’attenzione dei bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio. Il ranger Tom White (Jesse Plemons) viene incaricato di indagare sul caso e scovare il killer autore di tutti questi omicidi. Nelle indagini interviene anche Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio), giovane reduce della Grande Guerra, sposato con l’indiana Mollie (Lily Gladstone).

Rimane anche L’ultima volta che siamo stati bambini, diretto da Claudio Bisio. Ci troviamo durante la Seconda Guerra Mondiale e dei ragazzini abituati a condividere ogni cosa per la prima volta scopriranno di essere profondamnete diversi di fronte alla Storia che ha deciso di dividere crudelmente i loro destini. Resta anche Dogman di Luc Besson. Doug (Caleb Landry Jones) sin da bambino ha subito violenze e maltrattamenti da parte del patrigno, crescendo in compagnia dei suoi cani. L’uomo si esibisce come drag queen, ma il suo sostentamento arriva proprio dai suoi animali, che sono stati la sua ancora di salvezza in questa esistenza misera e con cui ha ormai sviluppato un legame profondo che si trasformerà addirittura in complicità... Perfetto per il clima di Halloween, in cartellone c’è anche l’ultimo capitolo dei Me contro te che, questa volta, si troveranno nientemeno che in Transilvania.