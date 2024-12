All’Astoria il grande concerto di Guccini

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In cartellone arriva Per il mio bene, diretto da Mimmo Verdesca. Il film segue la storia di Giovanna (Barbora Bobulova), una donna forte, autonoma. Guida fieramente l’azienda di famiglia e cresce da sola una figlia adolescente. La sua vita scorre solida, fino a quando non scopre di avere una grave malattia. Per la prima volta ha bisogno di qualcuno. Cerca all’interno della famiglia un donatore compatibile, ma sua madre le confessa che non è possibile: nessuno fino a quel momento ha mai avuto il coraggio di dirle che è stata adottata... Nuovo arrivo anche Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West che porta sul grande schermo la versione completamente restaurata del concerto di Francesco Guccini del 21 giugno 1984, filmato a Bologna. Una serata emozionante e straordinari che può far rivivere ai fan con la magia del cinema le stesse sensazioni provate decenni prima. In quel 21 giugno Bologna venne invasa dai fan di Guccini, oltre 160mila, tutti accorsi per il concerto, divenuto un evento musicale senza precedenti. Sul Palco di Piazza Maggiore, insieme a lui, si esibirono suoi amici e colleghi, come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi e tantissimi altri artisti. In sala, poi, anche La stanza accanto, l’ultimo lavoro di Pedro Almodovar. In scena prende vita la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. Il film affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell’amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l’orrore. Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione. Novità anche Piece By Piece: un’esperienza cinematografica unica che invita il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams attraverso la lente dell’animazione Lego. Resta ancora Giurato Numero 2, diretto da Clint Eastwood, racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia, che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale, restando sempre ben deciso, però, a evitare la condanna. Resta pure il film di animazione Oceania 2, diretto da David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. Vaiana e Maui partono insieme a un nuovo equipaggio marittimo per affrontare un’ardua ed entusiasmante avventura, diversa da qualsiasi altra abbiano mai affrontato.