All’Astoria la Tognazzi e ‘Una bugia per due’

In cartellone arriva Dieci minuti diretto da Maria Sole Tognazzi. Il film racconta, dal romanzo di Chiara Gamberale, come anche soltanto dieci semplici minuti al giorno possano cambiare totalmente il corso dell’intera giornata. Trascorrere questi pochi momenti a fare qualcosa del tutto nuovo e mai fatto nella vita può persino cambiare il corso di un’intera esistenza. È questo quello che Bianca (Barbara Ronchi) imparerà durante una crisi esistenziale. Fare nuove conoscenze, scoprire legami speciali e ascoltare chi da sempre le vuole bene sembra poco, ma può permettere a una persona, in questo caso leu, di ricominciare e di rinascere.

Nuovo arrivo anche Una bugia per due di Rudy Milstein. Louis (Vincent Dedienne) è un uomo tranquillo e gentile, che passa sempre inosservato. Nessuno lo tiene in considerazione, non ha molti amici e perfino colleghi e familiari non si accorgono di lui. Quando pensa di avere una grave malattia ed essere vicino alla morte, improvvisamente tutte le persone che lo circondano sembrano iniziare a notare la sua presenza e a tenerlo in considerazione. Sin da subito la sua vita si riempe di opportunità non solo personali, ma anche professionali, tant’è che lo studio legale per cui lavora gli offre addirittura di difendere una grande multinazionale da uno scandalo, un’opportunità che lo farebbe notare molto nel suo campo lavorativo. È così che Louis scopre di esistere per gli altri, ma a un caro prezzo: mentendo.

Resta il film in corsa per gli Oscar Povere Creature!, con la regia di Yorgos Lanthimos. Bella Baxter (Emma Stone) è una donna moderna, libera e disinibita. Un giorno, mentre cerca di sfuggire al marito violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita. Sotto la guida di Baxter, la donna rediviva avverte, però, un profondo desiderio di imparare. Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato noto non solo per la sua abilità nella professione, ma anche per la sua dissolutezza. I due vivono una travolgente avventura di continente in continente, mentre Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio, è sempre più decisa a difendere ogni forma di disuguaglianza ed emancipazione.

Rimane in proiezione, inoltre, Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni. Tre fratelli (Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) decidono di esaudire il desiderio del loro padre (Nino Frassica) di andare con loro a Parigi, o meglio: fingono di esaudirlo, infatti le condizioni dell’uomo non gli permettono di allontanarsi dalla struttura nella quale è ricoverato. Comincia così un ‘viaggio’ in camper entro le mura della casa di riposo che, però, sarà capace di portare tutti molto lontano.

Ancora in sala, infine, The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne. Paul Hunham (Paul Giamatti) è un insegnante che non piace né agli studenti, né ai colleghi che non apprezzano la sua rigidità. È il Natale del 1970 e Paul resta a scuola durante le vacanze come supervisore degli studenti che ancora non hanno potuto far ritorno a casa. Ben presto gli resta affidato solo il quindicenne Angus (Dominic Sessa), ragazzo intelligente, ma con problemi di condotta. Oltre a loro c’è anche la capocuoca Mary (Da’Vine Joy Randolph). I tre si ritroveranno a intrecciare un legame impensato.