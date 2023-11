All’Astoria nuovo capitolo di Hunger Games

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina del Resto del Carlino alla cassa del cinema multisala Astoria a partire dalle 18.30 in avanti. In sala arriva un nuovo capitolo di Hunger Games: ‘La ballata dell’usignolo e del serpente’. Il film racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow (interpretato da Tom Blyth), visto anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo a diciotto anni viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Il ragazzo usa tutto il suo fascino, la sua astuzia e la sua inventiva per aiutare la sua candidatura a vincere. Coriolanus rappresenta l’ultima speranza per tutta la sua famiglia per tornare a splendere come un tempo. Il ragazzo dovrà essere il mentore del tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).

Nuovo arrivo anche Dream Scenario - Hai mai sognato quest’uomo?, film diretto da Kristoffer Borgli. Paul Matthew (Nicolas Cage) insegna biologia in una piccola università ed è padre di due figlie, che lo considerano goffo e imbranato. È un uomo normale di mezza età con la barba ingrigita e una calvizia incipiente, porta con sé uno zainetto, poggiato sulle spalle di un parka, che lascia intravedere un golf di lana. Perfettamente mimetizzato tra la gente, Paul passa del tutto inosservato. Un giorno, a sua insaputa, l’uomo comincia ad apparire in sogno alle persone, compresi gli estranei. Da questo momento in poi la sua vita cambia drasticamente.

Tra i nuovi ingressi, poi, c’è Mimì - Il principe delle tenebre, un horror diretto da Brando De Sica, con Domenico Cuomo e Sara Ciocca. Protagonista è un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora come pizzaiolo in una pizzeria a Napoli. Il ragazzo è insoddisfatto e infelice. Un brutto giorno incontra Carmilla, una giovane ragazza che si è convinta di appartenere alla stessa stirpe del vampiro Dracula. Insieme i due decidono di fuggire da un mondo cinico e violento, decidono di abbandonare la società in cui vivono per seguire le loro regole.

Resta ancora l’apprezzatissimo C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi. Ci troviamo nella seconda metà degli anni ‘40 a Roma. Delia (Cortellesi) è sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli e vive una vita di sottomissione e soprusi. L’unica in grado di recare sollievo alla donna è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime. Quando scopre che sua figlia sta per sposare un uomo che potrebbe rappresentare anche per lei una prigionia, ecco che trova la forza per ribellarsi e immaginare un futuro migliore anche per se stessa.

Rimane anche The Marvels, film diretto da Nia DaCosta, è il sequel di Captain Marvel e vede l’eroina Carol DanversCaptain Marvel (Brie Larson) fronteggiare una nuova minaccia, anche se questa volta non sarà sola. Accanto a lei, infatti, ci saranno altri supereroi pronti ad affrontare i villains. Ancora in sala, infine, il film di animazione Trolls 3 che vedrà i simpatici esserini colorati alle prese con nuove, divertenti avventure tra amicizie, viaggi e missioni da superare insieme.