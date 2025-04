All’Astoria Pamela Anderson e Minecraft

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi 10 lettori che stasera consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

In sala arriva The last showgirl. Il film, diretto da Gia Coppola (nipote del grande Francis Ford Coppola (suo nonno) e di Sofia (sua zia), segue la storia di Shelly Gardner (Pamela Anderson), una showgirl di 57 anni che, dopo trent’anni a Las Vegas, deve fare i conti con la chiusura del suo show e l’arrivo di una nuova produzione. Con la fine della sua carriera, Shelly si trova a riflettere sul proprio futuro, dato che non ha diritto a una pensione. Nel frattempo, cerca di ricucire il rapporto con sua figlia, Hannah (Billie Lourd), una giovane studentessa che ha vissuto lontano da lei durante l’adolescenza. Il loro primo incontro è teso come se fossero ormai estranee, ma con il tempo riescono a riavvicinarsi. Accanto a Shelly, interpretata da una ‘nuova’ Pamela Anderson (la star da ragazza della serie tv Baywatch) c’è anche Annette (nei suoi panni nientemeno che Jamie Lee Curtis), una sua amica e ex collega che le sta sempre vicino continuando a supportarla e a darle consigli sulla sua vita.

Nuovo arrivo anche Il Critico - Crimini tra le righe. Il film, diretto da Anand Tucker, è ambientato nella Londra del 1934 in uno spietato e competitivo ambiente teatrale, nel quale si intrecciano i destini dell’attrice Nina Land (Gemma Arterton) e del critico Jimmy Erskine (Ian McKellen), che l’ha stroncata sulle pagine del The Daily Chronicle diretto da David Brooke (Mark Strong). Quest’ultimo ha ereditato l’impero giornalistico dal padre e inizia subito a riformare la struttura del Daily Chronicle per competere con The Daily Mail. La riforma vuole rendere il giornale patriottico, più vicino alla famiglia e soprattutto ha intenzione di interrompere i rapporti instaurati in passato con i fascisti britannici di Mosley.

Arriva in sala anche Un Film – Minecraft, trasposizione cinematografica in live-action dell’omonimo videogioco di successo. La storia è incentrata su un gruppo di improvvisati avventurieri, formato da Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) che dimenticano i loro quotidiani problemi quando vengono trascinati in uno strano mondo, l’Overworld, attraverso un misterioso portale apparso dal nulla.

Resta in proiezione Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Nell’autunno del 1943, Rosa, una ragazza in fuga da Berlino, si rifugia in un paesino isolato nei pressi del confine orientale, dove vivono i suoceri. Ben presto scoprirà che nella foresta confinante si trova il quartier generale di Hitler. Il Führer non si fida neppure delle persone a lui più vicine e teme che possano avvelenarlo, motivo per cui una mattina fa prelevare dal villaggio un gruppo di ragazze, tra cui Rosa: le giovani vengono condotte nel quartier generale per svolgere il compito di assaggiatrici dei cibi che dovrà poi mangiare Hitler.

Ancora in programmazione, inoltre, Lee Miller di Ellen Kuras. Lee (Kate Winslet) parte per l’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale in veste di fotoreporter proprio per la celebre rivista. La sua missione sarà quella di documentare le atrocità della guerra e mostrare al mondo intero il vero volto della Germania Nazista. Attraverso i suoi scatti denuncerà i crimini perpetrarti nei confronti degli ebrei e delle minoranze nei campi di concentramento.

Confermato, infine, amvhe il film liveaction di Biancaneve. La protagonista, interpretata da Rachel Zegler, è alle prese con l’invidia della matrigna (Gal Gadot) che la vuole morta per riaffermare la sua supremazia assoluta.