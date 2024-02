All’Astoria ’Romeo è Giulietta’ di Veronesi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In cartellone arriva Romeo è Giulietta diretto da Giovanni Veronesi. Il film racconta la storia di Vittoria (Pilar Fogliati), una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista noto per il suo cinismo. Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità. Per mostrare al burbero regista il suo talento, la giovane si presenta sotto le mentite spoglie di Fabio, esibendosi nella parte di Romeo. Vittoria, inaspettatamente, fa colpo e viene scelta per interpretare il protagonista maschile dell’opera shakespeariana, ma non rivela la sua vera identità femminile... Nel cast anche Sergio Castellitto e Geppi Cucciari.

Arriva anche I tre moschettieri: Milady, di Martin Bourboulon. D’Artagnan (François Civil) dà inizio a una spasmodica ricerca per tentare di salvare Constance (Lyna Khoudri), dopo che quest’ultima è stata rapita. Per portare a termine la sua missione, il giovane moschettiere verrà aiutato da Athos, Porthos, Aramis (Vincent Cassel, Romain Duris e Pio Marmaï) e sarà costretto a stipulare un’alleanza con la misteriosa Milady (Eva Green). Mentre la Francia si accinge a entrare in conflitto con Inghilterra, il destino dei moschettieri li condurrà davanti a un’ardua scelta: sacrificare le persone mate o portare a termine la loro missione? E’ una novità anche Finalmente l’alba, diretto da Saverio Costanzo. Ci troviamo negli anni Cinquanta a Roma e seguiamo le vicende di una giovane donna romana di nome Mimosa (Rebecca Antonaci), prossima al matrimonio con un uomo amato più dia suoi familiari che da lei. La ragazza si reca negli studi di Cinecittà per fare un provino come comparsa in un film storico in costume ambientato nell’Antico Egitto con protagonista Josephine Esperanto (Lily James), star hollywoodiana, e Sean Lockwood (Joe Keery), attore di cui è infatuata Mimosa. Questa esperienza le farà vivere una notte infinita e ricca di emozione, durante la quale riscoprirà se stessa. In queste ore memorabili trascorse a Cinecittà Mimosa incontrerà diversi personaggi di spicco, come l’attrice Nan Roth (Rachel Sennott) e il gallerista italo-americano Rufus Priori (Willem Dafoe). La lunga notte sarà per lei un vero e proprio passaggio all’età adulta, che si concluderà con l’arrivo dell’alba.

In programmazione c’è ancora il film di animazione Sansone e Margot: due cuccioli all’Opera. L’azione si svolge nel prestigioso teatro Metropolitan di New York. Resta il film in corsa per gli Oscar Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Bella Baxter (Emma Stone), mentre cerca di sfuggire al marito violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna a vivere. Resta infine Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi. Il film racconta come dieci semplici minuti al giorno possano cambiare il corso dell’intera giornata.