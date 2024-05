All’Astoria scopriremo ’L’arte della gioia’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, stasera, consegneranno questa pagina alla cassa del multisala Astoria a partire dalle 20. In sala arriva la prima parte de L’arte della gioia, con la regia di Valeria Golino: si tratta di una serie tv in sei puntate che verrà proiettata in anteprima sul grande schermo divisa in due uscite. L’opera è tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza che racconta la vita di Modesta, nata e cresciuta nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. E Modesta si vendica, mandando in cenere il mondo in cui è cresciuta. Nel cast: Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi.

E’ una novità anche The Penitent, diretto da Luca Barbareschi. Il film racconta la storia di uno psichiatra (Barbareschi), che vede la sua vita e la sua carriera andare in rovina, dopo aver rifiutato di testimoniare a favore di un ex paziente. Quest’ultimo è una persona instabile con un carattere violento e ha causato la morte di molte persone. L’appartenenza del giovane paziente alla comunità LGBTQA+, la fede religiosa del dottore e un errore di stampa scateneranno una serie di conseguenze decisamente incontrollabili, alimentate dalla brama di news da parte della stampa e dal severo giudizio della legge.

Rimane in sala Furiosa: A Mad Max Saga, diretto da George Miller. Il prequel di Mad Max: Fury Road è un origin story incentrata sul personaggio dell’Imperatrice Furiosa. Il film approfondisce la storia della Figlia della Guerra rinnegata, nota per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortan Joe nella loro fuga e aver collaborato con Max per liberarsi del perfido despota. Dopo la disfatta della nostra civiltà, i sopravvissuti vivono in un modo post-apocalittico. Una ragazza viene rapita dalla banda di biker con a capo il sognore della guerra Dementus dal Luogo Verde, dove viveva con le Molte Madri. La giovane dovrà affrontare diverse peripezie, come uno scontro tra bande, che vede contrapporsi i biker di Dementus e i loro rivali capeggiati da Immortan Joe. Durante uno di questi conflitti, la ragazza subirà anche alcuni gravi danni fisici... ma sarà solo l’inizio della sua rinascita come combattente. A vestire i panni del personaggio di Furiosa sarà Anya Taylor-Joy, ma fanno parte del cast anche Chris Hemsworth, che interpreta Dementus.

Resta ancora, infine, Il vangelo secondo Maria, di Paolo Zucca. Il film racconta la storia di Maria (Benedetta Porcaroli), una ragazza originaria di Nazareth, grande appassionata dei racconti della Bibbia. Purtroppo alle donne, in quel periodo storico, in Galilea era proibito leggere e scrivere. Eppure Maria in sinagoga è entusiasta di come i profeti riescano ad avere un dialogo diretto, da pari a pari, con Dio. La giovane sogna la libertà, la possibilità di aver un’istruzione, nonché l’opportunità di fuggire e vivere un’impresa: è per questo che Maria si ribella a Dio, disobbedendogli. Accanto a lei c’è Giuseppe (Alessandro Gassmann), maestro e al contempo complice.