All’Astoria torna ’Il Pianeta delle Scimmie’

In sala arriva Il regno del Pianeta delle Scimmie, di Wes Ball, è un nuovo capitolo della celebre saga 'Il Pianeta delle Scimmie' e vede come protagonista Owen Teague. Questo nuovo film è ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare. Le scimmie sono ormai la specie dominante sulla Terra, mentre gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Nel cast figurano anche i nomi di Freya Allan e Peter Macon.

Nuovo arrivo anche Il segreto di Liberato, film diretto di Francesco Lettieri e Giorgio Testi con l’animazione diretta da Giuseppe Squillaci e LRNZ: si tratta di un documentario incentrato su Liberato, l’artista partenopeo dall’identità ignota. La sua carriera ha inizio nel 2017 con la sua musica che fonde la tradizione neo-melodica napoletana, l’R&B e l’elettronica con alcune influenze hip-hop. Di lui non si sa nulla, si ignora perfino il viso, al suo posto, però, si conosce il suo simbolo: una rosa.

Dopo il successo ai David di Donatello, dove si è aggiudicato le statuette come miglior film e miglior regia, torna in sala Io capitano di Matteo Garrone che segue con realismo, ma senza rinunciare a tocchi onirici e poetici, la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), partiti da Dakar, in Senegal alla volta dell’Europa.

Resta Confidenza. Il film diretto da Daniele Luchetti, racconta la storia di Pietro (Elio Germano), professore di liceo che un giorno racconta alla compagna Teresa (Federica Rosellini) un segreto inconfessabile. Invece di unirli, però, quel segreto li divide e i due finiscono per separarsi, Quando Pietro progetta il matrimonio con Nadia (Vittoria Puccini) la minaccia del segreto torna a tormentarlo. A pochi giorni dalle nozze, infatti, Teresa si ripresenta minacciando di rivelare tutto.

Ancora in sala anche The Fall Guy di David Leitch, che vede protagonista Colt Seavers (Ryan Gosling), uno stuntman un po’ acciaccato che, un anno dopo aver abbandonato la scena, viene richiamato in servizio quando scompare il celebre protagonista di un film diretto dalla sua ex Jody Moreno (Emily Blunt). Mentre la spietata produttrice del film (Hannah Waddingham) tenta di mantenere segreta la notizia della scomparsa della star Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), Colt si troverà invischiato in un sinistro complotto che lo spingerà sull’orlo di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia abbia mai tentato. Rimane, infine, Challengers, di Luca Guadagnino. Tashi (Zendaya) è una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice che sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick (Josh O’Connor), ex fidanzato della moglie e un tempo suo migliore amico. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria.