All’Astoria ’Un altro Ferragosto’ di Virzì

Drive-Away Dolls, diretto da Ethan Coen al suo esordio alla regia senza al fianco il fratello Joel. È la storia di Jamie (Margaret Qualley), spirito libero in crisi dopo la fine di una relazione, e della sua amica Marian (Geraldine Viswanathan), che al contrario di lei è molto pudica, ma ha anche un gran bisogno di rilassarsi. Le due si mettono alla ricerca di un nuovo inizio per entrambe e decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida. La situazione, però, precipita quando le due ragazze si imbattono lungo la loro strada in un gruppo di criminali inetti.

Novità anche Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, sequel di Ferie d’agosto. Nell’estate 1996, Cecilia Sarcoli (Laura Morante) rimase incinta di Sandro Molino (Silvio Orlando); il figlio Altiero oggi ha26 anni, è un imprenditore digitale e si è sposato con un fotomodello. Questo Ferragosto lo passeranno sull’amata isola del padre che è molto malato. A loro si uniscono gli amici di una vita che trascorreranno l’ultima estate di Sandro tutti insieme per renderla indimenticabile. Nessuno si aspetta di trovare l’isola in festa per l’imminente matrimonio di Sabry Mazzalupi con il fidanzato Cesare. Sabry, figlia dei bottegai romani Ruggero e Luciana (Paola Tiziana Cruciani), è una celebrità del web e il suo matrimonio è un evento che attira i media e gli arrampicatori sociali. Si creano due schieramenti opposti, due facce di un’Italia in ferie che si trova a dover trascorrere un altro Ferragosto insieme...

Arriva anche Appuntamento a Land’s End di Gillies MacKinnon. Tom Harper (Timothy Spall) è un ex soldato 90enne che ha da poco perso sua moglie Mary (Phyllis Logan). La coppia ha vissuto per sessant’anni in un piccolo villaggio in Scozia. Tom ha promesso alla moglie che un giorno avrebbe intrapreso un lungo viaggio fino a Land’s End, dove è nato, il punto più a Sud Ovest della Gran Bretagna. È così un giorno, con un piccolo bagaglio e un abbonamento per i mezzi pubblici, prende un autobus per Land’s End, che si trova a 874 miglia di distanza. Nel percorso incontra numerose persone e diventa una celebrità, in molti lo fotografano e scrivono di lui sui social media. Sarà un’occasione unica per l’anziano di scoprire paesaggi meravigliosi entrando in contatto con la profondità dell’animo umano.

Resta Dune - Parte Due, diretto da Denis Villeneuve, il secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Dopo una serie di prove, Paul Atreides (Timothée Chalamet) è diventato ormai parte del popolo desertico dei Fremen, sostenuto dall’entusiasta leader Stilgar (Javier Bardem). Si è inoltre profondamente legato a Chani (Zendaya), che non riesce però del tutto a leggere in un cuore tormentato... In sala c’è anche Past lives di Celine Song. Nora e Hae Sung sono due amici d’infanzia molto legati tra loro le cui strade si dividono dopo il trasferimento di lei negli Stati Uniti. Vent’anni dopo i due si incontrano e trascorrono insieme una settimana.