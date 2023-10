Allattamento, domani flash mob

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento torna ‘Allattiamo insieme’, promosso dalla Regione con l’obiettivo di offrire un’occasione per scambiarsi esperienze su questo gesto naturale. Tra le tante iniziative, domani si svolgerà un flash mob anche a Forlì, presso i Giardini Orselli, in via delle Torri dalle ore 10 alle 12. I professionisti di Ostetricia e Ginecologia e gli operatori del Centro Famiglie accoglieranno genitori e neonati; in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nel gazebo adiacente.