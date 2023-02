In Duomo le messe durano tutta la giornata fino alle 19.15. Alle 8.30 celebra mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, alle 9.45 mons. Mario Toso vescovo di Faenza-Modigliana, e alle 11 tocca a mons. Livio Corazza presiedere la concelebrazione in rito pontificale in diretta su TeleRomagna (canale 14). Alle 16.15 prevista la recita del rosario, i vespri e il canto delle litanie, alle 18 la messa celebrata da mons. Enrico Casadei, vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, e alle 19.15 quella presieduta da mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola.

Per quanto riguarda gli aspetti più popolari, fino alle 20 le piazze e i corsi principali del centro ospiteranno la tradizionale fiera con decine di bancarelle che offrono dolciumi (tra cui la tipica piadina), abbigliamento, giochi e tanto altro.