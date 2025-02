Alle 19 consiglio comunale d’urgenza

Un consiglio comunale straordinario è stato convocato d’urgenza a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Oggi alle 19 gli amministratori si troveranno per dibattere tre punti all’ordine del giorno: in primis, l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di un immobile sito in via Porta dell’Olmo 15; quindi l’approvazione dei regolamenti per la disciplina del sistema di videosorveglianza e per l’attuazione del regolamento UE 2016/79 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. La cittadinanza è invitata a partecipare.