Alle Camere di Commercio 15 milioni di aiuti

Sono in arrivo gli ultimi 15 milioni frutto della raccolta fondi a favore dei territori colpiti dall’alluvione. È stata appena approvata ieri in Regione, infatti, la programmazione dei fondi derivata dalla raccolta ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, aperta dalla Protezione Civile che in totale ha accumulato oltre 54 milioni di euro. "Questi fondi – ha specificato l’assessorato al bilancio dopo l’informativa svolta immediatamente prima di Pasqua dall’assessore Paolo Calvano – sono destinati al settore produttivo per consentire la refusione dei danni subiti o per la ripartenza dopo il forzato stop alla produzione ed è stato definito in stretto raccordo con comitati, enti locali, rappresentanze economiche e sociali, Camere di Commercio e struttura commissariale".

I 15 milioni saranno ripartiti fra le varie Camere di Commercio in base al numero di imprese danneggiate rapportate al numero totale di imprese che insistono sul territorio. Libertà poi per le singole Camere di scegliere in autonomia il tipo di contributi da erogare. Attesi poi alti 10 milioni di euro che rappresentano la residua parte delle risorse a disposizione per interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle abitazioni e rifinanziamento, se necessario, delle misure già attuate.