Alleanza Verdi Sinistra con il leader Bonelli: "Comune latitante"

Chiamata a raccolta per i simpatizzanti della lista ‘Alleanza Verdi e Sinistra’, che hanno incontrato il deputato Angelo Bonelli, leader del partito ambientalista, in un appuntamento dal titolo ‘Come affrontare la crisi climatica’. A interloquire con Bonelli, il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, il candidato alle europee Nicola Dall’Olio, e tre aspiranti consiglieri: Diana Scirri, capolista e ex attivista dei Fridays For Future, Andrea Ruscio, volontario del fango, e Franco Pardolesi, ex tecnico del genio civile per i fiumi.

L’incontro si è tenuto al circolo Saffi in via Isonzo, "in uno dei quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione di un anno fa" ha ricordato l’ex senatore Sauro Turroni. Anche mercoledì sera alcune parti del quartiere hanno visto tornare l’acqua a causa di un forte temporale che ha colpito la città: "Per fortuna che hanno detto che hanno pulito le fogne – ha attaccato Rinaldini –. Dall’altra sera sono ancora in azione gli autospurgo e continuano ad aspirare fango da quelle fogne così ‘pulite’".

Il ricordo di quei giorni è tornato in tutti gli interventi, a partire da quello di Scirri. "Io sono stata tra i tantissimi giovani che ci siamo prodigati per cercare di spalare il fango, casa dopo casa – racconta –. Non c’è mai stato nessuno a coordinarci, se non i quartieri che a un certo punto hanno preso in mano la situazione, vista la latitanza dell’amministrazione. Io sono anche restauratrice e a un certo punto sono andata al seminario per recuperare i tanti libri antichi che sono andati sommersi, sono stata lì per altri due mesi".

Franco Pardolesi ha rivendicato il lavoro svolto per la manutenzione e la gestione dei fiumi da parte dell’autorità di bacino, ex Genio Civile, dove ha lavorato per 42 anni. "Noi abbiamo sempre tenuto i fiumi al meglio – ha spiegato –: abbiamo realizzato quelle casse di espansione e laminazione che hanno contenuto alcuni milioni di metri cubi d’acqua, ma quella dello scosro anno è stata una di quelle situazioni che non ha eguali: l’acqua ha sormontato gli argini. Per mero tornaconto politico si dice che i fiumi non erano tenuti bene, che non c’era manutenzione, ma questo non è vero".

L’intervento finale di Bonelli ha spaziato dai cambiamenti climatici alla giustizia sociale, con uno sguardo agli scenari di guerra alle porte dell’Europa. Ha, infine, concordato con Scirri quando ha affermato che "i soldi spesi per quella statua, forse, era giusto spenderli a favore di chi ancora sta soffrendo per la tragedia dell’alluvione".

Matteo Bondi