Alleati salvi, il grazie dalla Nuova Zelanda

Alle 17,30, al centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia l’associazione Sophia in libris, con il patrocinio del Comune, ha organizzato l’incontro ‘Dalla Nuova Zelanda a Strabatenza per ringraziare’. A distanza di tanti anni la figlia Angela Rose e il nipote di Ken, militare del Commonwealth tornano a Santa Sofia per rendere onore alla memoria di Adele Rossi di Strabatenza, che in tempo di guerra salvò suo padre e un altro commilitone. Nell’occasione saranno letti alcuni brani del diario di guerra scritti proprio da quest’ultimo e che riguardano anche la permanenza alla Casina del Ponte, nella Valle di Strabatenza - Pietrapazza per 180 giorni dei due militari neozelandesi che, solo grazie al ‘corridoio umanitario’ messo in atto fin dal settembre 1943 con la prima e travagliata fuga verso la libertà degli alti ufficiali inglesi ospitati alla Seghettina sull’Appennino forlivese dalle popolazioni, con il supporto dell’avvocato socialista Torquato Nanni, dei parroci, del nascente Cln con Ermenegildo Corzani e di figure come Tonino Spazzoli, Bruno Vailati, Arturo Spazzoli, Giorgio Bazzocchi e i monaci di Camaldoli.

Fu il compianto Ennio Bonali a riportare alla luce le schede fondamentali prodotte dall’Allied Screening Commission (Asc), il servizio inglese che rimborsava i collaboranti italiani che avevano aiutato i militari del Regno Unito a salvarsi. Schede consegnate negli anni ‘70 dallo storico inglese Roger Absalom all’Istituto storico della Resistenza di Pesaro, chiuse in un armadio e mai studiate. Documenti che dimostrano, podere per podere, il ruolo avuto da molte famiglie contadine (circa 300) dell’Appennino forlivese che aiutarono a rischio della vita numerosi militari del multicolore esercito del Regno Unito. Si trattò di quella "alleanza inattesa" di cui parla Absalom tra i contadini della montagna forlivese e i militari inglesi, che trovò l’humus adatto e la visualizzazione plastica in una formidabile rete di solidarietà messa in atto da decine di famiglie contadine dei "popoli" di Ridracoli, Strabatenza, Casanova in Alpe, Pietrapazza e Rio Salso, senza dimenticare l’area dello spinellese vicino a La Nocina, S. Sofia, S. Piero in Bagno e dintorni. Un ruolo riconosciuto dagli Alleati, ma taciuto per 70 anni dalla Repubblica italiana. Tra quelle schede anche quella riguardante appunto Adele Rossi. Moderano l’incontro Oscar Bandini e Franca Nanni. Ingresso libero.