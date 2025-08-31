Allegni, impegno per la cultura: "Forlì e Cesena capitali? Si può. Il liscio sia patrimonio Unesco"

Sono saliti sul palco della Festa dell’Unità della Pescaccia per portare la loro esperienza nella Regione Emilia Romagna: l’assessora alla cultura Gessica Allegni (deleghe anche ai parchi e biodiversità, pari opportunità e pace) e il consigliere regionale Daniele Valbonesi. È passato un anno dalla campagna elettorale che ha fatto maturare uno storico risultato – eletta anche un’altra forlivese, Valentina Ancarani –, con il ritorno dopo 30 anni di una forlivese nella giunta regionale (la stessa Allegni ha voluto ricordare la figura di Angiolino Mini). I temi toccati dai due esponenti del Partito Democratico sono stati vari, per esempio quanto sta succedendo nella striscia di Gaza: a tal proposito – ha sottolineato Allegni – la giunta ha deciso di interrompere i rapporti con il governo di Israele. Ma soprattutto c’è stato spazio per la cultura, la principale delega della nuova assessora.

"Fra i primi temi di cui mi sono occupata appena insediata – ricorda l’ex sindaca di Bertinoro – c’è stata la volontà espressa dalla città di Forlì di volersi candidare a capitale italiana della cultura per il 2028, che è coincisa con l’inizio di un analogo percorso da parte di Cesena. Va dato merito alle due amministrazioni, sia quella del sindaco Gian Luca Zattini, sia a quella di Enzo Lattuca, di aver condiviso da subito la possibilità di correre insieme e così è stato fatto, con la Regione che ha sostenuto e sostiene convintamente il progetto che adesso entra nella sua fase più importante".

L’assessora ha ricordato come entro il 25 settembre dovrà essere presentato il dossier di candidatura che porterà alla scrematura e all’individuazione da parte del Ministero delle 10 città finaliste. Il discorso ha toccato anche la candidatura del liscio (al quale Forlì dedica, il prossimo weekend, una ‘due giorni’ in piazza Saffi) come patrimonio immateriale dell’umanità. "Un’iniziativa che venne appoggiata già dalla precedente assemblea regionale e che sosteniamo pienamente – ha rimarcato Allegni –, perché il liscio è la tradizione della nostra terra che, ferita dall’alluvione, ha saputo rialzarsi proprio cantando ‘Romagna mia’ mentre si spalava il fango dalle nostre case".

Sul tema dell’alluvione e della ricostruzione è intervenuto il consigliere Valbonesi che ha ricordato come "ci sia stato un cambio di passo nella gestione della struttura commissariale con l’individuazione di Fabrizio Curcio come commissario. Una persona che ha le capacità tecniche e l’esperienza per ricoprire la meglio il ruolo. Così come c’è stato un maggior impegno anche da parte della Regione – ha rimarcato Valbonesi –. La prima azione che avevamo promesso e che abbiamo fatto è stato, infatti, il raddoppio delle risorse a disposizione per la manutenzione delle aste fluviali".

I due esponenti dem, insieme al segretario comunale Michele Valli, hanno ringraziato i tanti volontari della Festa della Pescaccia, che si è chiusa proprio ieri sera: praticamente ogni volta le cucine sono arrivate a servire mille coperti.

