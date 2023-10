Allegni segretaria Pd. Congresso in rimonta, alla fine vince Gessica

Alla fine Gessica Allegni ha conquistato, e con ampio margine, la segreteria territoriale del Partito Democratico: con i voti ottenuti nelle ultime consultazioni che si sono tenute venerdì e ieri, i delegati che la rappresenteranno all’assemblea territoriale arrivano complessivamente al numero di 59, mentre saranno 50 per lo sfidante; i voti ottenuti sono rispettivamente 510 e 403. Un risultato che dovrà essere ratificato dall’assemblea territoriale che si terrà presumibilmente la prossima settimana, ma che non potrà riservare sorprese, limitandosi a ratificare e formalizzare il risultato.

E questo, dopo le prime fasi, non era scontato: contro ogni previsione, l’altro candidato Alessandro Gasperini (iscritto al Pd dal 2019) le ha tenuto testa, guadagnando la maggioranza dei voti in molti circoli. Soprattutto in città, come a Ospedaletto, Ca’ Ossi, Cava e, nell’ultimo giorno di votazioni, in quello del Centro storico. Il colpo di coda di Allegni è partito dalla consultazione di Bertinoro, città della quale lei è sindaca e dove ha fatto il pienone, con 61 preferenze contro 2: così, a una settimana dall’inizio delle votazioni, è partita la rimonta, un’inarrestabile onda lunga che, tranne nei casi di Civitella, Villagrappa e Forlì centro, l’ha vista per lo più vincente. Come nel caso di Santa Sofia, dove i seggi si sono chiusi venerdì con 56 voti e 7 delegati a suo favore contro due voti e zero delegati per lo sfidante. Inappellabile anche il risultato di Forlimpopoli, con un 40 a 31 a favore della sindaca e, rispettivamente, 5 delegati a 4.

Così, per quanto riguarda gli ultimi circoli, quelli cioè che sono andati al voto ieri, a Predappio la sindaca ha ottenuto 16 voti contro 10, con tre delegati a due; a Modigliana, ha raccolto 23 voti contro i 10 di Gasperini, con 3 delegati contro 1. Confermando così senza ombra di dubbio la fiducia per Allegni da parte della maggioranza degli iscritti. Non così netti a suo favore i risultati ottenuti, sempre ieri, al circolo Asioli di corso Garibaldi, dove in termini di voti ha avuto la meglio l’ingegnere, con 34 voti contro i 25 della sindaca, tuttavia i delegati sono due ciascuno. A Tredozio (dove si votava in un contesto reso difficilissimo dal terremoto) un solo voto ad Allegni e 4 a Gasperini: in palio un solo delegato, andato a quest’ultimo.

Il risultato era però ormai scontato: sarà Gessica Allegni la segretaria territoriale dei democratici. Sindaca di Bertinoro dal 2021, dovrà da ora dividersi tra il ruolo istituzionale e quello politico. Un fronte quest’ultimo, che, con all’orizzonte le elezioni amministrative di primavera, si preannuncia particolarmente impegnativo. All’assemblea territoriale, che formalizzerà la sua nomina, seguirà a breve, presumibilmente entro la prima metà di ottobre, quella del segretario cittadino: i delegati sono stati individuati contestualmente alle consultazioni di questi giorni, e proprio tra loro sarà scelta la guida forlivese.