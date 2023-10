‘Allegoria dell’Astrologia sferica’. Cagnacci in prestito a Firenze

L’impegno della città di Forlì, in ambito artistico, sta riscuotendo un notevole interesse sia di pubblico, sia di esperti a livello nazionale e internazionale. In particolare le Grandi Mostre allestite da quasi vent’anni ai musei San Domenico attrae un numero sempre più importante di visitatori. Non solo. Anche le preziose opere dei nostri musei civici vengono richieste per importanti mostre, come, ad esempio, il dipinto di Guido Cagnacci, ‘Allegoria dell’Astrologia sferica’ (1650-1655 circa).

Già protagonista dell’iniziativa cittadina ’Un’opera al mese’, il capolavoro sarà prestato infatti per la mostra ‘Marsilio Ficino: un umanista e l’immaginario di un’epoca’ allestita nel Palazzo Pretorio di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), dal 19 ottobre al 14 gennaio 2024. Figline Valdarno è il paese in cui è nato appunto il filosofo e astrologo Marsilio Ficino (1433-1499) e per ampliare la conoscenza dell’umanista è stato deciso di far conoscere ed esporre manoscritti e opere d’arte ispirati alla sua filosofia. Il prestito dell’opera del Cagnacci, che viene inserita nel panorama culturale della filosofia neoplatonica, contribuisce a far conoscere sempre meglio il nostro patrimonio artistico-culturale, valorizzandolo anche fuori Forlì.

L’opera del Cagnacci sarà collocata accanto a preziosi manoscritti rinascimentali della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze e a dipinti e sculture che fanno parte della mostra al Palazzo del Pretorio di Figline. Il prestito dà lustro alla nostra città e rende orgogliosi i cittadini di possedere un’opera di grande qualità.

r.r.