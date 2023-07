All’Eliseo protagonisti Clooney e Roberts

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. In sala questa sera c’è Tickets to Paradise, di Ol Parker. Ambientato a Bali, racconta la storia di una coppia divorziata, David e Georgia (George Clooney e Julia Roberts), che ha intenzione di mandare all’aria in tutti i modi l’imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. Cosa succederà ai due protagonisti durante la permanenza a Bali? Riusciranno nel loro intento o questa sarà l’occasione per far riaccenderà la scintilla del vero amore tra i due?

Domani, continuando con la programmazione dell’arena, sarà il turno di Decision to leave, del regista coreano Park Chan-wook il quale mette in scena il rapporto tra un investigatore impegnato in un caso di assassinio e la moglie della vittima, prima indagata per l’omicidio del marito. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, è stato premiato per la Miglior Regia. Sabato c’è La signora Harris va a Parigi, di Anthony Fabian. Nella Londra degli anni ‘50 una donna delle pulizie rimasta vedova finisce per innamorarsi di un abito di alta moda di Dior fino a essere ossessionata dal vestito. Decisa ad averne uno uguale, si mette in viaggio alla volta di Parigi. Questo viaggio non cambierà solo la sua visione del mondo, ma anche il futuro stesso della Maison Dior.

Domenica serata molto speciale per i cinefili: il regista Marco Bellocchio incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo ultimo film, Rapito, che racconta la vera storia di un bambino ebreo che nel 1858, all’età di sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Lunedì tocca ad Armageddon Time, film diretto da James Gray: una storia di formazione e razzismo ambientata nel pieno degli anni ‘80 nel distretto del Queens, a New York e racconta la storia di due amici, Paul e Johnny (Banks Repeta e Jaylin Webb), uno bianco ed ebreo e l’altro nero. Martedì verrà proiettato Quando di Walter Veltroni: un uomo (Neri Marcorè), che nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. Quando si risveglia, dopo 31 anni, deve riscoprire il mondo.

Mercoledì, poi, tocca a Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti: protagonisti Giovanni (Moretti), un regista sempre meno in sintonia con il mondo attorno a lui. Sta girando un film ambientato nel 1956, la storia del segretario della sezione del PCI del quartiere romano del Quarticciolo che deve capire come reagire all’invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice del film è sua moglie Paola (Margherita Buy), che però sta pensando di lasciarlo, anche se Giovanni non lo sa.