All’Enaip open days ’personalizzati’

Appuntamenti ’personalizzati all’Enaip per visitare la scuola. Nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) sarà possibile per le famiglie degli allievi tra i 15 e i 18 anni che desiderano intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale, prendere un appuntamento con un referente di Fondazione Enaip per un open day personalizzato. Ogni giorno si potrà chiamare la scuola per prenotare una visita, scoprirne gli spazi, conoscerne gli strumenti e incontrare i docenti. A Forlì si tengono i corsi elettrico, elettronico e termoidraulico (per info e prenotazioni: 0543.60599).