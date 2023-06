Allenamenti lungo il parco fluviale

Continuano con successo le attività di ’Trifit Santa Sofia’ curate dal personal trainer Giulio TorellI. Oltre ai consueti allenamenti in via Mascagni, che andranno avanti fino a Ferragosto, sono partiti anche allenamenti di gruppo personalizzati all’aperto in località ‘Brusatopa’ lungo il parco fluviale e delle sculture all’aperto sul Bidente. I corsi sono previsti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,15 alle 19,15 e dalle 19,30 alle 20,30. "Vogliamo dare ai nostri clienti la possibilità di continuare ad allenarsi – commenta Torelli – in un ambiente fresco e con un panorama meraviglioso nel fantastico percorso fluviale di Santa Sofia. La risposta è stata molto incoraggiante perché questa disciplina mette al centro di ogni cosa la persona e le sue esigenze inserendolo in un lavoro in piccoli gruppi per stimolare, personalizzare e divertire. Ogni trainer segue gruppi di massimo 10 persone riuscendo a seguirle costantemente, portandole all’esecuzione degli esercizi dal semplice al complesso rispettando in ogni momento esigenze, infortuni, obiettivi, adattando ritmi e carichi di lavoro ad ognuno ma continuando a lavorare in gruppo". Info: 338.4205959 – Facebook ‘Trifit Santa Sofia’ o Instagram ‘trifit_santasofia’ e [email protected]

o.b.