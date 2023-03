All’epilogo la rassegna Picta E per il 2024 si rilancia già

Battute conclusive per Picta, la Rassegna di arte contemporanea in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, curata dal critico Michele Govoni. Dopo 32 giorni di apertura e l’organizzazione di apprezzati eventi culturali a latere, chiude stasera i battenti la collettiva di 84 opere realizzate da 27 artisti di carattura internazionale. Alle 17.45 saranno svelati i vincitori dei premi ‘Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’, destinati a personalità che hanno segnato la cultura del Novecento. In palio le anfore in terracotta smaltata realizzate dall’artista faentina Daniela Simoni, offerte dallo sponsor La Rosa arredamenti.

Va così in archivio un evento nato dalla mente dell’artista Giuseppe Bertolino, direttore artistico della rassegna. "Picta ha catturato l’attenzione dei visitatori e dei media – spiega il maestro –, un’esposizione d’arte contemporanea allestita bene negli spazi di Palazzo pretorio, con opere di alto profilo di artisti contemporanei conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo". Un lavoro apprezzato anche grazie all’origiale formula della manifestazione. "Abbiamo creato tre mostre collaterali importanti su Grazia Deledda, sul ceramista Guerrino Tramonti e sullo scultore Mario Bertozzi. Ma forse qualcosa in più è arrivata dagli eventi a latere messi in campo, creando una sinergia fra la scrittura e l’arte".

Entusiasmo anche da parte del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che ha creduto in Picta quando era ancora poco più che un’idea. "Si conclude un percorso di grande valore culturale, che ha promosso l’incontro tra artisti, professionisti e autorità, andando oltre le esperienze del territorio, in nome del colore e della creatività". La chiusura di Bertolino ha il gradito sapore dell’annuncio: "Arrivederci a Picta 2024 con numerose novità".

