All’Eredità su Rai 1 in lizza la cantante lirica. Laura di Castrocaro

Continua l’avventura della castrocarese Laura Zecchini a L’Eredità, il popolare quiz show in onda ogni sera alle 18.45 su Rai 1. Dopo il debutto di lunedì scorso, nella puntata di Natale la giovane, laureata in canto lirico e studentessa in canto rinascimentale e barocco al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena, è riuscita ad assicurarsi la partecipazione anche alla trasmissione di ieri agguantando la sfida a due, quella dei ‘100 secondi’ ma perdendola.

È tornata in gara quindi ieri sera, dove però ha avuto la stessa sorte: mancato l’accesso al gioco finale della Ghigliottina all’ultimo ostacolo. Stasera Laura sarà dunque di nuovo in pista (i primi tre di ogni puntata restano in gioco), pronta a confermare le doti palesate in queste puntate: preparazione culturale, intuizione e simpatia. Un modo di fare sbarazzino che ha portato una ventata di allegria negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove viene registrata la trasmissione.

Riuscirà la giovane cantante, che proprio nei giorni scorsi si è aggiudicata il secondo premio al concorso canoro Francesco Provenzale, a conquistare la puntata e a portare a casa la posta in palio? Per scoprirlo sarà sufficiente sintonizzarsi stasera su Rai 1. Tutta Castrocaro fa il tifo per lei.