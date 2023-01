"All’Eridania il Museo della civiltà contadina"

L’ex zuccherificio dell’Eridania diventi la sede del Museo della civiltà contadina. La proposta è di Gabriele Zelli, a lungo assessore e presidente del consiglio comunale, che premette: "È difficilissimo il recupero dell’area anche perché presuppone l’impiego di ingenti risorse finanziarie ma soprattutto perché non ci sono mai state valide idee in particolare per il riutilizzo dell’immobile dell’ex zuccherificio".

Poichè vari soggetti stanno iniziando a elaborare delle proposte, anche su invito del Comune di Forlì, "mi permetto di avanzarne una che vede nell’immobile principale una degna sede del Museo della civiltà contadina". Zelli ricorda che l’esposizione "è stata visitabile dal 1964 al 2004 a Palazzo Gaddi, come sezione del Museo etnografico ancora esposto a Palazzo Merenda".

L’ultima descrizione, seppur sintetica, di questa esposizione "risale al 2001 e la si può leggere nella guida ’Weekend a Forlì’ di Vittorio Mezzomonaco. Già nel 2012 – prosegue Zelli – anno in cui è stata pubblicata la guida di Forlì firmata da Marco Viroli e da me, non si poté riportare nessuna notizia dell’esposizione in questione perché nel frattempo tutti gli oggetti esposti erano stati imballati e spostati a Villafranca in un capannone di proprietà dell’amministratore comunale".

Su Palazzo Gaddi, "un vero gioiello architettonico e artistico, con gli ambienti interni più belli di qualsiasi altro edificio signorile della nostra città, nel 2004 furono avviati i primi importanti interventi di restauro, che avrebbero dovuto avere una continuità, e che, purtroppo nessuna amministrazione che si è succeduta, ha portato avanti. Anzi del destino di questo prestigioso immobile non ne parla più nessuno".

Di qui la proposta: "Recuperare l’edificio dell’ex Eridania nel quale venivano lavorate le barbabietole per riallestire, con criteri moderni, il Museo della civiltà contadina darebbe la possibilità di recuperare un patrimonio altrimenti costretto a giacere in un capannone con tutti i rischi di conservazione che questo comporta".

Una sezione "dovrebbe essere poi dedicata alla prima industrializzazione di Forlì che vide nelle aree limitrofe all’ex Eridania la presenza delle prime e principali aziende: Forlanini, Bonavita, Battistini, Becchi, Mangelli, Bartoletti. La realizzazione di un Museo della civiltà contadina collegato alla prima industrializzazione della città consentirebbe di scrivere una parte fondamentale della storia di Forlì".