Allerta per la Coppa di basket a Roma. Ci sono i tifosi rivali di Fortitudo e Roseto

Manca ancora più di un mese ma è già scattata l’allerta per quanto riguarda la sicurezza della Final Four di Coppa Italia di basket che di giocherà nel fine settimana 16 e 17 marzo al palasport di Roma (il cosiddetto PalaTiziano, dal viale in cui è costruito). La preoccupazione nasce dall’involontaria commistione che ci sarà fra le tifoserie delle squadre che si sono qualificate alla fase finale che coinvolgerà non solo club di A2 – la seconda serie italiana, dove milita la Pallacanestro 2.015 Forlì – ma anche club di B per un totale di otto formazioni e tifoserie. Cinque di queste sono legate da antiche rivalità o gemellaggi incrociati che rendono sensibile il tema dell’ordine pubblico.

A parte la rivalità tra Fortitudo Bologna e Cantù, le altre trame potenzialmente pericolose si intrecciano proprio con Forlì. Innanzitutto perché c’è la Fortitudo. Ma anche Roseto (gemellata con i bolognesi). Mentre Montecatini è da decenni legata a Forlì (ma, sul campo, sarà rivale proprio di Roseto). Un intrico di sentimenti sportivi emersi dai risultati sul campo delle ultime due settimane e già sotto monitoraggio. Forlì e Roseto non si incrociano da qualche anno (e, sul campo, non succederà nemmeno stavolta visto che gli abruzzesi sono in serie B) ma ci sono stati episodi preoccupanti: nel 2017 furono 16 i rosetani venuti a Forlì con spranghe e bombe carta e colpito poi da Daspo.

Lnp, la Lega Nazionale Pallacanestro, ha gia iniziato a sensibilizzare nei giorni scorsi gli organi competenti alla gestione dell’ordine pubblico. Nello specifico si sono messi in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive che dipende direttamente dal Ministero dell’Interno che è l’ente supremo rispetto a qualsiasi altra organizzazione per la sicurezza e l’ordine pubblico delle varie manifestazioni sportive. L’Osservatorio è gerarchicamente al di sopra delle varie Questure. Cosa farà da qui ai prossimi giorni? Si metterà in contatto con le varie Questure delle città interessate che invieranno all’ente in questione una relazione sulle varie tifoserie sotto osservazione. A quel punto l’Osservatorio deciderà (senza possibilità di appello).

Da un punto di vista teorico, si potrebbe andare dal divieto per certe tifoserie di raggiungere Roma, all’obbligo di uscire dall’impianto una volta finito l’incontro del club per cui si fa il tifo, in modo tale da avere all’interno del palazzetto sempre e solamente due tifoserie. Si tratta dello stesso ente che da anni, con poche eccezioni, vieta le trasferte dei forlivesi in casa della Fortitudo e viceversa (è successo anche quest’anno), nonostante dal 2016 in poi non ci sia stato praticamente nessuno scontro. Quest’anno la Curva Nord di Forlì ha addirittura stigmatizzato il divieto ai rivali.

Ieri Lnp ha ufficializzato gli orari delle partite di sabato 16 marzo. L’Unieuro Forlì scenderà in campo alle 16.15 per la semifinale contro Cantù. Diverse ore prima rispetto all’altra tifoseria calda – e tradizionalmente numerosissima –, quella della Fortitudo, che giocherà alle 20.45 contro Trapani. A inizio pomeriggio, alle 14, toccherà a Montecatini-Roseto. Forlì e Fortitudo, vincendo, potrebbero ritrovarsi in finale l’indomani alle 20.45. E attenzione all’eventuale presenza di Roseto alle 17.30, nell’ultimo atto della serie B.

Il punto è che eventuali scontri o tafferugli potrebbero verificarsi al di fuori di un palazzetto che ha comunque molte vie di accesso e di uscite: questo toccherà alle forze dell’ordine che, va detto, nella Capitale hanno grande esperienza anche nella gestione di eventi sportivi. Vietare la trasferta, ad ogni modo, sembra complicato: la prevendita è già partita. Addirittura nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, con i forlivesi già qualificati, si potevano stipulare abbonamenti per tutte le partite. E poi, si negherebbe una festa di sport per tanti veri appassionati.