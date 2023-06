Allerta perenne, da cosa dipende e come uscirne

Simonetta

Giunchi*

Il perenne stato di allerta in cui dice di vivere indica che lei si sente costantemente in pericolo per cui non è prudente abbassare la guardia. Lei non ha raccontato nulla della sua storia per cui non ho elementi per darle consigli personalizzati. Posso soltanto fare delle ipotesi e raccontarle casi di cui mi sono occupata in anni di studio. Lo stato di allerta indica che è scattato il programma della sopravvivenza di cui il nostro cervello contiene, come dire, i file memorizzati e aggiornati in anni e anni di evoluzione della specie umana. Questi file, che sono schemi comportamentali e motori, scattano automaticamente quando ci troviamo di fronte alle situazioni di pericolo. Non so se questa sensazione risale a un fatto accaduto o se è uno stato fisiologico ed emotivo che l’abita da sempre.

In quest’ultimo caso potrebbe avere origini molto remote, risalire addirittura alla gravidanza di sua madre o alla nascita o può originarsi in un fatto accaduto nel passato, o più recente, in cui lei o qualcuno della sua famiglia si è trovato in pericolo per un incidente o per una grave malattia; o può essersi sentito attaccato ingiustamente e, di fronte a questo, essersi sentito fortemente impotente e incapace di reagire per proteggere se stesso o qualcuno della sua famiglia. Mi riferisco ad attacchi di qualsiasi genere: attacchi alle cose e alla salute generati da comportamenti dannosi provocati da altre persone come l’essere derubati, o eventi come le calamità naturali che si abbattono improvvisamente su di noi, a fronte dei quali ci si sente completamente impreparati ad agire.

Gli attacchi a cui mi riferisco possono essere anche verbali, come commenti e critiche che ha vissuto come attacchi alla sua identità. I casi in cui è questa ad essersi sentita colpita sono innumerevoli e possono iniziare fin dall’infanzia. Il giudizio di qualcuno, genitori, educatrici, maestre e insegnanti, amici, bulli, capi o colleghi di lavoro, partner figli o parenti, espresso in pubblico, che ha sentito diffamatorio della sua persona, quindi fortemente svilente, umiliante e mortificante tanto da farle provare un profondo senso di vergogna e tale da desiderare di sparire o comunque di fuggire da quel luogo e dal quel contesto divenuto intollerabile.

Come uscire dallo stato di pericolo costante? Valutare se ci sono gli estremi per diagnosticare la presenza di uno o più traumi ovvero eventi irrisolti, non elaborati, se è in atto la sindrome post traumatica da stress e desensibilizzare la paura e superare il senso di vergogna per ritornare a vivere nella luce.

*psicologa e psicoterapeuta