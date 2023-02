Allerta smog, via alle limitazioni

Allerta smog in città. Lo dicono i dati del bollettino di Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia Romagna. Così oggi e domani entreranno in vigore le misure emergenziali, che vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate dalla stessa Arpae, sulla base del proprio sistema modellistico indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del Pm10.

Verranno quindi ampliate le limitazioni alla circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, a tutti i veicoli omologati diesel euro 5; il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle, in presenza di impianti alternativi; divieto di superare, negli ambienti di vita riscaldati, alcuni valori massimi di temperatura: 19 gradi (+ 2° di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili; 17 gradi (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili, ad attività sportive, ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.

Ci sarà il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Verranno inoltre potenziati i controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani.