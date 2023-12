All’Ex Atr due giorni con le bancarelle degli artigiani

Presso l’Ex Atr è in arrivo domani e domenica l’edizione natalizia dello ‘Smanet galattico’: l’evento di artigianato di qualità che vedrà l’esposizione di oltre 50 artigiani provenienti da tutta Italia, per acquistare regali originali da mettere sotto l’albero, ma anche abbigliamento, accessori, illustrazioni e tanto altro ancora. L’ingresso prevede un biglietto di 3 euro per una giornata e 5 per entrambe. Per i bambini under 14 e gli anziani over 70 l’ingresso è gratuito. Gli stand saranno aperti sia domani che domenica con orario continuato dalle 10 alle 21.