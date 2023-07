All’Exatr il sound dei Les Apaches

Questa sera la rassegna EXTRAterrestre ospita alle 21.30 il concerto live di Les Apaches, l’affascinante progetto di musica libera e indipendente ideato da Matteo Santini e Mattia Depaola, nato da lunghe jam session che i due hanno portato avanti durante il periodo pandemico. Il suono di Les Apaches è ispirato alla ‘apache music’ minimalista, e spazia tra neo psychedelic rock, psych-folk, experimental rock e accenni afro-francesi. L’evento è organizzato insieme allo storico locale forlivese Diagonal Loft Club, che curerà anche l’area bar. Apertura dalle 19.30 a mezzanotte, con ingresso a offerta libera.

Come tutti i mercoledì sarà possibile interagire con l’installazione visionaria e interattiva ‘Amacario’, ideata da Francesco Careri del collettivo romano Stalker, e curata da Spazi Indecisi per EXATR: si tratta di una grande costruzione aerea realizzata in tessuto sulla quale le persone avranno modo di arrampicarsi o lasciarsi cullare: un modo per vivere gli spazi dell’edificio di archeologia industriale in maniera ludica e collettiva.

Durante la serata non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti ‘Ecstasy’ e la scultura luminosa ‘La Nazione’, opere create dall’artista Flavio Favelli portate in EXATR da Città di EblaIpercorpo Festival.

Per informazioni: www.exatr [email protected] 375 7150258