Allievi in scena con ‘Chicago’

Va in scena alle 15.45 nella sala dell’ex teatro del Palazzo pretorio di Terra del Sole lo spettacolo ‘Chicago’, esibizione degli allievi del corso professionale di teatro-musical theatre dell’Accademia del Musical di Castrocaro. Scenario la Chicago degli anni Venti tra omicidi, tradimenti, menzogna e verità, giustizia e ingiustizia, rappresentata in uno show di Bob Fosse del 1975, rivisitata nel revival del 1996 di Ann Reinking. Lo spettacolo, cantato rigorosamente dal vivo, sarà interpretato da Margherita Calidori e Anna Farronato del 1° anno di corso, Cristina Cecilia e Chiara Ambrosini del 2° e Gabriele Pezzi del 3°, reduci dal laboratorio teatrale intensivo sul musical. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e col patrocinio del Comune; ingresso libero (info www.castrocaromusical. com; sul portale è pubblicato il calendario delle audizioni gratuite per l’ammissione al 1° anno accademico del 202324).