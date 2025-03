All’iper sbarca Dispensa Emilia fra pasta tradizionale e tigelle

Ha inaugurato nelle scorse ore, all’interno dell’area food del centro commerciale Puntadiferro, il nuovo ristorante marchiato ‘Dispensa Emilia’. Il brand è nato nel 2004 a Casalecchio di Reno da un’intuizione del fondatore e presidente Alfiero Fucelli, che ha ideato un modello di ristorazione tradizionale con servizio veloce: con il modello del fast food, infatti, a Dispensa Emilia si possono gustare pietanze tipiche emiliane. Quello di Forlì è il 51° ristorante del brand che è presente in ben 7 regioni d’Italia: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Campania.

La società, che dal 2018 fa capo al fondo Investindustrial di Andrea Bonomi, ha vissuto negli ultimi anni una crescita importante, con un fatturato salito dai 35 milioni di euro del 2022 ai 50 milioni del 2023 e la previsione di chiudere l’esercizio 2024 nei pressi dei 60 milioni. Per il 2025 si prevede un ulteriore importante sviluppo del brand, che proietta tra le 10 e le 15 aperture nell’anno. Il numero attuale di dipendenti, tra ristorante e impiegati di sede e unità produttiva, ha da poco superato le 1.000 unità, raggiungendo un ulteriore traguardo.

Per quanto riguarda il menù, un terzo di quello che viene servito a tavola è preparato direttamente nell’unità produttiva di Modena. Tra le proposte più richieste ci sono le tagliatelle al ragù, gli strozzapreti, la gramigna, e ancora tortellini, i tortelloni di zucca e naturalmente le lasagne, disponibili nella ricetta originale con il ragù ma anche in versione vegetariana. E poi ci sono le tigelle, che si possono gustare farcite al momento dell’ordine o in accompagnamento agli altri piatti: le tigelle prodotte ogni anno superano i 15 milioni di unità.

Il nuovo store di Forlì si sviluppa su 160 metri quadrati e dispone di 63 coperti all’interno del locale e altri 64 nella corte esterna, su tavoli quindi dedicati al ristorante. I dipendenti impiegati, attualmente, sono 14. Il ristorante apre ogni giorno alle 11 e chiude alle 21.