Allo stadio non solo calcio Per i tifosi c’è il Serial Burgher

Una nuova iniziativa commerciale per animare lo stadio Tullo Morgagni con un’attività alternativa a quella meramente sportiva. Inizia oggi a sfornare panini il neonato ristorante Serial Burgher di Alex Caminati e Marco Conti, esercizio realizzato in accordo col Forlì Calcio, che viene aperto per l’appunto all’interno dello stadio, a fianco del bar sotto alla tribuna dell’impianto forlivese.

Il battesimo alle 19 con l’inaugurazione aperta a tutti, con la presenza di alcuni rappresentanti delle squadre giovanili biancorosse e alcuni titolari della prima squadra dei galletti. Dal giovedì al sabato, dalle 18.30 alle 22, servita da un ampio e comodo parcheggio (quello interno all’impianto sportivo, all’ingresso della tribuna), l’hamburgheria si propone quindi di vivacizzare l’area antistante lo stadio al di fuori dagli appuntamenti sportivi, con la possibilità per gli avventori di potersi godere l’area verde circostante. Una trentina i posti all’interno del ristorante, posti che aumenteranno, nella buona stagione in arrivo, con lo spazio esterno.

Il locale sfrutterà la cucina già esistente da alcuni anni. Il Serial Burgher, oltre alla cena, prevede anche la consegna a domicilio e asporto. Una speciale cucina americana nel cuore di Forlì, che lega il mondo del Bbq allo sport. Una nuova casa per gli sportivi biancorossi, ma non solo, in collaborazione col Forlì Football Club che ha aderito all’iniziativa ospitata all’interno della struttura.

Spesso si sente parlare di come gli stadi di calcio dovrebbero vivere durante la settimana. A Forlì l’iniziativa del Serial Burgher è stata ideata con questo scopo. "Nasciamo come hambugheria itinerante – spiega Caminati – e ora ci fermiamo in sede fissa. La nostra caratteristica sono gli ingredienti di grande qualità. Il nostro menu avrà un taglio barbecueamericano". Dopo l’inaugurazione in programma questa sera, sarà organizzata una ‘Festa della birra’, prevista per il 26-28 maggio.

Franco Pardolesi