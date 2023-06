Alloggi sfitti per gli sfollati La Fondazione Abitare fa appello ai proprietari

La Fondazione Abitare, ente di partecipazione del terzo settore attivo sul tema dell’inclusione abitativa, cerca degli alloggi per sostenere le persone e le famiglie che hanno perso la casa a causa dell’alluvione. La finalità specifica della fondazione è quella di acquisire direttamente in locazione immobili sia da Enti pubblici che da Privati cittadini per assegnarli a persone che faticano a trovare una collocazione nel mercato immobiliare locale.

In questo periodo emergenziale, la fondazione vuole essere di aiuto per immettere a reddito gli alloggi sfitti del nostro territorio e rispondere al bisogno abitativo di quanti hanno perso casa, anche solo temporaneamente, a causa degli ultimi eventi calamitosi. Tutto ciò avverrà seguendo delle prassi il più semplici e rapide possibili, sottoscrivendo regolari contratti di locazione con i proprietari che vogliono mettere a disposizione i loro alloggi non utilizzati a favore di quanti sono presenti nelle liste degli sfollati gestite dai Comuni. La fondazione si mette a disposizione anche per svolgere, per conto dei proprietari, piccoli interventi di riparazione e di messa a norma, finalizzati a consentire un rapido ingresso in abitazione.

Quindi, sono chiamati a rispondere all’appello coloro che possono aiutare per mettere a disposizione delle sistemazioni nei comuni di Forlì, Castrocaro, Dovadola Rocca san Casciano, Forlimpopoli Meldola Bertinoro, Civitella di Romagna, Predappio, Galeata e Santa Sofia contattando, tramite messaggio, il numero 389-3471493. Gli interessati verranno contattati per un primo incontro e per visionare l’alloggio e, se ritenuto idoneo, verrà sottoscritto un normale contratto di locazione direttamente con la Fondazione Abitare ETS rispettoso delle necessità della Proprietà e secondo condizioni da valutare tra le parti.