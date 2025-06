’Allontarsi dalla statua’: ecco il test: "Presto la ’viva’ voce degli agenti"

"Area di rispetto monumentale videosorvegliata, allontanarsi dalla statua", la voce registrata che arriva da un altoparlante situato nel palo della luce vicino alla statua di Icaro, in piazza della Vittoria, è perentoria e coglie di sorpresa i ragazzi intenti a fare le foto di diploma dopo aver sostenuto l’esame orale. I giovani sono sul piedistallo, proprio ai piedi di Icaro, scattano comunque le foto e poi si mettono nei vicini gradini che portano all’ingresso del Liceo Morgagni, da cui sono appena usciti. "Il sistema funziona – afferma l’assessore alla sicurezza, Luca Bartolini –, la telecamera ha individuato una sagoma umana che ha stazionato per più di 5 secondi all’interno del perimetro virtuale di sicurezza e ha fatto partire il messaggio". Per avvalorare la prova, lo stesso assessore si avvicina ‘troppo’ ai piedi della statua e riparte la segnalazione sonora. "Fosse stato di notte – continua – sarebbe aumentata anche l’intensità della luce, per aiutare le telecamere a riprendere meglio". Quando parte la segnalazione sonora, nella control room della Polizia Locale le immagini di quella telecamera si attivano sullo schermo degli agenti in servizio.

"Nel caso si tratti di un malintenzionato e non di un ragazzo che fa una foto – spiega l’assessore – gli agenti allerteranno la pattuglia più vicina e potranno prendere il microfono per cercare di far desistere la persona da qualsiasi cosa voglia fare". A questo punto dall’altoparlante non uscirà più la voce registrata, ma quella di un agente in carne ed ossa. "Questa modalità sarà attiva entro pochi giorni – sottolinea –, ci siamo confrontati con il garante della privacy affinché non vi fossero problemi". Il sistema di delimitazione di un perimetro di sicurezza virtuale attorno alla statua è il primo in città, un secondo verrà avviato nel Chiostro di San Mercuriale "non appena la soprintendenza ci darà il permesso di installare l’altoparlante, le telecamere già sono attive". Una di queste verrà spostata di pochi centimetri per inquadrare un angolo cieco si piazza XX Settembre. "Si tratta di un programma che abbiamo implementato all’interno del sistema di videosorveglianza già attivo – conclude l’assessore –, in questo modo non dovremo montare alcun sensore".

Matteo Bondi