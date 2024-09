All’Ospitalità è il gran giorno di Silvestri

Tanta musica nel programma di questa terza giornata della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro con il concerto di Daniele Silvestri, preceduto dalla performance di Casadilego, mentre in piazza della Libertà sarà possibile assistere allo spettacolo della band Rock E45 e del gruppo ‘Belli Cappelli’. Il programma si apre alle 16 nella chiesa di San Silvestro con la consegna del Premio ‘Giovanni Gatti’, sindacalista, primo segretario della Camera Sindacale di Forlì e poi segretario confederale e segretario generale della UilTucs.

Il riconoscimento, con cadenza biennale e arrivato quest’anno alla decima edizione, viene assegnato a quelle personalità che abbiano contribuito con la loro opera allo sviluppo culturale, sociale ed economico di Bertinoro e della Romagna. Quest’anno il Premio sarà assegnato al professor Roberto Balzani. Forlivese, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna ed ex sindaco di Forlì, Balzani ha ricoperto molteplici incarichi di prestigio. Legato a Giovanni Gatti da un sincero vincolo di amicizia, nel 2004 fu lui a pronunciare l’orazione funebre in occasione delle sue esequie.

La musica come legame fra i popoli sarà al centro del concerto che si terrà alle ore 19,30 in piazza della Libertà. Protagonista la band ‘Rock E45’, nata da un progetto, ormai decennale, che mette in contatto ogni anno giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro: sono proprio i ragazzi delle due scuole musicali l’anima della band.

Alle 21,30, nei Giardini della Rocca, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Bertinoro Estate: il concerto di Daniele Silvestri. Titolo dello spettacolo, già sold out da tempo, è ‘Il cantastorie recidivo’: Silvestri ripercorre i suoi 30 anni di carriera, ma anche 30 anni di storia della società italiana, attraverso le sue canzoni. Ad aprire il concerto Casadilego, al secolo Elisa Coclite, giovanissima cantautrice, con i suoi 21 anni, che ha vinto la 14ª edizione di X Factor e il cui singolo ‘Posto Nuovo’ è appena stato rilasciato. Alle 22 in piazza della Libertà si terrà il concerto della band ‘Belli Cappelli’, composta da quattro musicisti locali. Il gruppo eseguirà brani di importanti cantautori italiani che si esibivano con il ‘cappello’. Durante la serata in piazza della Libertà saranno attivi gli stand gastronomici: quello delle associazioni locali con cucina romagnola e quelli degli amici di Kaufungen e di Villefranche sur Sao^ne. Per favorire l’accesso al centro storico sarà in funzione la navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende dalle 19 alle 00,20.

