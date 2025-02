Alluvionati in Regione. Segnalazione a Curcio:: "Ci preoccupa l’area vicina al ponte Braldo"

Un incontro fiume, durato oltre due ore e trenta, quello che si è tenuta ieri pomeriggio al palazzo della Regione di Bologna, coinvolgendo il commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, Fabrizio Curcio, la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini e i rappresentanti dei comitati degli alluvionati dell’Emilia-Romagna. A nome del comitato forlivese, la sua presidente Alessandra Bucchi: "Il commissario ha dichiarato le sue intenzioni per il futuro e ha sollecitato le richieste da parte dei comitati che hanno mostrato di avere una grande comunione di intenti e una visione condivisa".

Tra le necessità emerse, in particolare, ci sono state "la messa in sicurezza dei territori e la tutela ambientale – elenca Bucchi –, ma anche la semplificazione delle domande di rimborso sul portale Sfinge. Si è parlato anche della questione dell’anticipo del 50% dei costi totali da parte di chi sta svolgendo i lavori sulle proprie abitazioni danneggiate: per molti anticipare quelle cifre è molto difficoltoso".

Curcio, dopo aver annunciato ai presenti che la struttura commissariale verrà trasferita proprio all’interno della sede della Regione ("un gesto che ci sembra importante", è il commento di Bucchi), ha poi sollecitato tutti i comitati a mantenere vivo il loro rapporto con chi è incaricato di tracciare la strada della ricostruzione: "Ci ha chiesto – racconta Bucchi – di continuare a segnalare casi di criticità sia individuali che territoriali".

Tutti i rappresentanti dei comitati hanno avuto modo, uno alla volta, di fare le loro richieste e manifestare le problematiche del proprio territorio. "Io – riporta Alessandra Bucchi – ho parlato dell’area a valle del ponte Braldo che attualmente è una di quelle che destano maggiore preoccupazione". Il riferimento è alla zona tra San Martino in Villafranca e Villanova, dove passa il fiume Montone, che anche a settembre ha rotto l’argine da quelle parti. Non solo: "Ho tenuto anche a sollecitare una maggiore attenzione alla sfera della comunicazione con i cittadini, che per noi è fondamentale. Chi è ben informato, infatti, è in grado di prendere decisioni consapevoli riguardo al proprio futuro, mentre in caso contrario si finisce per cadere in confusione, provare forte incertezza e finire in preda all’ansia. Noi abbiamo bisogno di sapere e questo ho voluto puntualizzarlo anche durante l’incontro".

Il bilancio del pomeriggio, per la presidente del Comitato Unitario Vittime del Fango, è positivo: "Sono state ore proficue che sembrano rispettare la promessa del governatore della Regione Michele de Pascale, il quale aveva promesso un cambio di passo. Questo è stato un buon segnale, la speranza è che si continui su questa linea".

Sofia Nardi