Alluvionati nel 2023 e nel 2024. Raddoppiato il Cis a 10mila euro

È in arrivo il contributo di immediato sostegno ‘rafforzato’ che spetterà a coloro che hanno subìto le conseguenze delle alluvioni del maggio 2023 e del settembre e ottobre 2024. È stata pubblicata, infatti, l’ordinanza 1135/2025 (2 aprile) che integra quanto disposto dalla 1106/ 2024 in merito all’erogazione dei Cis. L’ordinanza ha disposto, innanzitutto, che gli eventi dell’autunno 2024 sono da considerarsi, ai fini del contributo di immediato sostegno, come un unico fatto calamitoso, pertanto i cittadini che hanno già presentato domanda Cis per gli eventi di settembre 2024 non potranno presentare un’altra domanda per quelli di ottobre.

L’ordinanza chiarisce che ha diritto alla misura ‘rafforzata’ chi ha riscontrato danni sia nel maggio 2023 che nell’autunno del 2024. Ecco quali sono le tipologie di contributo e le modalità per fare richiesta. Si può chiedere un contributo in misura standard (fino a 5.000 euro) destinato ai cittadini la cui abitazione principale è risultata allagata o danneggiata da frane o smottamenti. Si può presentare domanda di acconto di 3.000 euro al Comune usando il modulo A1, e di un successivo saldo, fino a un massimo di ulteriori 2.000 euro, a seguito della presentazione del modulo B1.

Il contributo rafforzato fino a 10.000 euro è riservato a coloro che hanno già subìto danni nel maggio 2023. Il contributo viene erogato in due fasi: un acconto di 5.000 euro richiesto presentando il modulo C1; un saldo (fino all’importo di altri 5.000 euro) presentando il modulo D1. Il contributo rafforzato è richiedibile solo se è stata completata la procedura di quello 2023 e non è stata presentata domanda di ricostruzione tramite piattaforma Sfinge e dovrà deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all’eventuale solo acconto percepito.

Inoltre, l’ordinanza, al fine di uniformare la gestione delle istruttorie delle domande di contributo per gli eventi di settembre 2024 e di ottobre 2024, ha disposto che quelle di acconto per entrambi gli eventi possono essere presentate entro il 30 giugno, poi quelle di saldo entro il 30 settembre. Non è possibile il riconoscimento del contributo forfettario aggiuntivo di 750 euro, a differenza dell’ordinanza n. 999/2023. Il Cis è cumulabile con il contributo di autonoma sistemazione (Cas). Per appuntamenti si può contattare il Comune allo 0543.712173, mentre per informazioni ci si può rivolgere allo 0543.712459, servizio che fornirà supporto in relazione alle pratiche.