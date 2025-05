Alluvione, 2 anni dopo. I volontari in prima linea, quei giorni nel dramma: “C’era tantissimo da fare”

Forlì, 16 maggio 2025 – A due anni dall’esondazione di tutti i fiumi forlivesi il 16 maggio 2023, alcuni dei protagonisti di allora e di questi due anni fanno il punto della situazione, tra ricordi e progetti, tra emergenza e solidarietà, tra il fango e la ricostruzione. Nel giorno del secondo anniversario, la redazione del Carlino lo racconta oggi con queste pagine e con 5 video, realizzati dai cronisti Sofia Vegezzi, Sergio Tomaselli e dalla fotoreporter Alessandra Salieri.

Stefano Valmori, coordinatore del comitato di quartiere dei Romiti e Loretta Poggi, ex membro del comitato di quartiere San Benedetto

Uno di questi video potete vederlo direttamente sul vostro telefonino, inquadrando il codice qrcode (il quadratino in alto a destra a pagina 5): apparirà direttamente uno dei filmati.

“Era tutto in stand-by: la nostra vita, la città, le persone intorno a noi. Questo ricordo rimane vivo in noi”. Tutti i forlivesi ripercorrono con la mente, in questi giorni, gli eventi del 16 maggio 2023, quando un’alluvione senza precedenti ha colpito pesantemente diversi quartieri della città. La fase attiva dell’emergenza è durata per molti giorni, e ha visto il lavoro instancabile di centinaia di volontari accorsi da tutta l’Italia, e delle molte associazioni del territorio, fra cui Forlì Città Aperta, odv attiva dal 2011.

“Abbiamo da subito cercato di capire cosa poteva essere utile per le persone colpite – racconta Cristina Cozzoli, volontaria di Fca –, già un paio di giorni dopo abbiamo comprato del materiale e iniziato spontaneamente a dare una mano. Presto, però, abbiamo capito che c’era molto più da fare di quello che ci immaginavamo, così abbiamo istituito nella nostra sede un presidio per chi voleva attivarsi”.

Lo stesso costante impegno è partito anche dai cittadini, che si sono rivolti ai quartieri più colpiti dalle intense piogge, in particolare quelli di Romiti e San Benedetto. “Il ruolo del comitato di quartiere in quei giorni è stato cruciale per tenere unita la comunità, avere un punto di riferimento nel rapporto con istituzioni e soccorsi che dovevano agire per il nostro territorio, che l’alluvione ha demolito in gran parte, provocando anche tre vittime”, spiega Stefano Valmori, coordinatore del comitato di quartiere dei Romiti.

“Anche da chi ci governa era difficilissimo prevedere un evento in quella misura e al contempo prendere le misure necessarie a riparare – aggiunge Loretta Poggi, ex membro del comitato di quartiere San Benedetto –. Sono stati momenti pieni di angoscia e preoccupazioni per il futuro, soprattutto tra le persone anziane e che sono qui da una vita, che a causa dell’alluvione hanno perso tutto”. Ma non sono solo le persone ad essere colpite: anche molti luoghi simbolo di Forlì portano ancora ad oggi addosso i segni dell’alluvione, tra cui, in particolare, il Parco urbano Franco Agosto, punto di riferimento per forlivesi e turisti anche per la grande presenza di animali, che da decenni ospita.

“Nei primi dieci giorni circa siamo venuti qui al parco solamente noi volontari – racconta Maria Grazia Reggiani, presidente de La piccola tana odv, associazione che si occupa del benessere dei conigli e delle nutrie che il parco accoglie –. Siamo intervenuti sin dal 17 maggio per recuperare gli animali e portarli in clinica veterinaria per far loro iniziare le terapie d’emergenza. Ma abbiamo corso un rischio, dovuto alla grande quantità di fango contenente sostanze nocive che arrivavano dagli allevamenti intensivi nelle colline adiacenti alla città, tra cui il tetano”.

A due anni dall’evento che ha sconvolto l’intera Romagna, si riflette ancora sulle conseguenze che l’alluvione continua a lasciare nella vita quotidiana di chi ha vissuto quei momenti drammatici. “Abbiamo registrato una grande sottovalutazione a livello istituzionale delle conseguenze sul piano psicologico – aggiunge Cristina Cozzoli di Fca –, non solo in termini di traumi vissuti durante quei giorni, ma anche a distanza di tempo. C’è ancora una grande iperattivazione ogni volta che piove, e in generale una salute mentale più precaria sulle altre sfere della vita”.Uno dei quesiti che tutt’ora ci si pone riguarda quanto è stato fatto in quei giorni, e quanto di più si sarebbe potuto fare. “In questi anni è mancato un filo conduttore tra i vari enti che dovevano intervenire. Sarebbe stata necessaria più coesione tra l’amministrazione comunale, la Regione, il Consorzio di Bonifica e il Governo, per creare una macchina che avesse a cuore la sicurezza del territorio e dei cittadini”.